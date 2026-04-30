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Prefeitura paga salário de servidores municipais nesta quinta-feira (30) – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta quinta-feira (30) o pagamento do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de abril de 2026.

Os valores estarão disponíveis para todos os servidores municipais até às 17h de hoje.

A antecipação no pagamento reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e a responsabilidade na condução das finanças públicas. O pagamento em dia contribui para o fortalecimento da economia local, garantindo maior poder de compra aos trabalhadores e movimentando o comércio da cidade.

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