Operação integrada prende cinco e intensifica combate à receptação em Boa Vista

O Governo de Roraima, por meio das forças de segurança estaduais e em parcerias com entidades parceiras, deflagrou nesta quarta-feira, 29, a segunda fase da Operação Mãos de Ferro, em Boa Vista.

A ação integrada tem como foco o combate ao comércio ilegal de metais e à receptação de materiais furtados, resultando na prisão em flagrante de cinco pessoas e na apreensão de fios elétricos, hidrômetros, cobre e outros itens de origem suspeita.

Coordenada pela Sesp (Secretaria de Estado da Segurança Pública), a operação mobilizou forças de segurança estaduais e municipais, com a participação da Polícia Civil de Roraima, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Civil Municipal, além de órgãos de fiscalização, como a Secretaria Municipal de Finanças e a Emhur (Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional) de Boa Vista.

Nesta etapa, as equipes intensificaram a fiscalização em ferros-velhos e estabelecimentos que atuam na compra, venda e reciclagem de sucatas. As ações incluíram a verificação da procedência dos materiais, análise documental e o cumprimento de normas ambientais, tributárias e de segurança.

O secretário de Segurança Pública, Vinícius Gonçalves, destacou que o objetivo é enfraquecer a cadeia criminosa a partir da responsabilização dos receptadores.

“A operação ocorre de forma simultânea em diversos estabelecimentos apontados como receptadores de fios e cabos furtados. Nosso objetivo é atingir toda a cadeia criminosa, não apenas quem furta, mas também quem compra e comercializa esse material”, afirmou.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Jimmy Santana, ressaltou a importância da atuação integrada no enfrentamento desses crimes.

“Estamos reunindo órgãos estaduais e municipais para combater crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, como furtos de fiação, hidrômetros e equipamentos públicos. A estratégia é asfixiar financeiramente essa cadeia criminosa, atingindo diretamente os receptadores”, explicou.

Durante a operação, foram lavrados cinco Autos de Prisão em Flagrante por receptação, além de um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Também houve condução de suspeitos para esclarecimentos, identificação de irregularidades administrativas e registro de crime ambiental em um dos estabelecimentos, relacionado ao descarte inadequado de óleo.

A delegada Ana Paula Lima, responsável pela coordenação da atuação da Polícia Civil, destacou que a ofensiva é uma resposta ao aumento de ocorrências desse tipo na capital.

“Essa operação busca enfraquecer financeiramente essa prática criminosa. Quando você estrangula a receptação, reduz o incentivo para o furto. São crimes que comprometem serviços essenciais e impactam diretamente a população”, afirmou.

Segundo ela, há registros recentes de furtos de fiação elétrica em postes recém-instalados na BR-174 e de materiais na subestação da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima), no bairro Pintolândia, que afetaram o abastecimento de água em diversas áreas da cidade.

A Secretaria de Segurança Pública reforça que a operação terá caráter contínuo, com foco na redução dos índices criminais e na desarticulação de redes envolvidas na receptação de materiais furtados.

As autoridades também orientam a população a não adquirir produtos sem procedência comprovada, exigindo nota fiscal e desconfiando de preços abaixo do mercado, como forma de evitar o fortalecimento dessa cadeia ilegal.

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