Ipem-RR realiza operação para fiscalizar equipamentos domésticos e comerciais

Até sexta-feira, 14, o Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima) realiza a operação Ambiente Seguro, voltada à fiscalização e inspeção técnica de diversos equipamentos utilizados em ambientes domésticos e comerciais.

A ação que ocorre na capital e no interior do Estado tem como objetivo garantir a segurança dos consumidores e a conformidade dos produtos com as normas técnicas vigentes. Durante a operação, serão inspecionados serviços de manutenção de extintores de incêndio, registro de empresas prestadoras desse serviço e a qualidade dos extintores de incêndio já mantidos, conforme o selo de conformidade do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Também serão verificadas cadeiras do tipo monobloco, escadas domésticas metálicas, panelas metálicas e panelas de pressão, além de produtos relacionados a sistemas de fogo a gás de uso doméstico, como coifas e exaustores elétricos.

Segundo o gerente do setor de qualidade do Ipem-RR, Vitor Alves, a operação é essencial para assegurar que esses itens atendam aos padrões estabelecidos e não apresentem riscos à segurança dos consumidores. “Nosso trabalho de fiscalização é contínuo e visa proteger a população, garantindo que apenas produtos certificados e serviços adequados estejam disponíveis no mercado”, afirmou.

O diretor técnico do Ipem, Jackson Medeiros, explicou que o Governo de Roraima vem realizando fiscalizações por meio do órgão durante todo o ano e, em determinados períodos do ano, estas regulações ocorrem por meio de operações especiais temáticas, a depender da ocasião.

“Como esse é o mês do consumidor, estamos fazendo uma fiscalização especial essa semana, que é a Ambiente Seguro. É voltada para produtos comercializados para casa e comércios, então tem uma ampla gama de produtos, incluindo extintores de incêndio.

Medeiros reforçou a importância de adquirir produtos e contratar serviços apenas de empresas registradas e certificadas, e que não apenas os comerciantes, mas os clientes também ajudem no controle de conformidade dos produtos que estão comprando, que devem ter o selo do Inmetro.

“Aquele selinho do Inmetro significa que aquele produto passou por uma avaliação de conformidade e está apto a ser comercializado. É importante esse acompanhamento do consumidor, que pode buscar o Ipem-RR no caso de encontrar um produto desconforme”, disse.

Para mais informações, acesse o site oficial do Ipem-RR ou entre em contato pelo telefone (95) 98418-6916. A sede do órgão fica na avenida Surumu, 1719, bairro São Vicente.

Os resultados das inspeções serão divulgados em breve, e as empresas que apresentarem irregularidades estarão sujeitas às sanções previstas em lei, incluindo multas e suspensão das atividades até a regularização.

