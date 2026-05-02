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Flamengo segura empate com Estudiantes na Argentina

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Por MRNews

O Flamengo conseguiu segurar um empate de 1 a 1 com o Estudiantes (Argentina), na noite desta quarta-feira (29) no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, em partida válida pelo Grupo A da Copa Libertadores. O confronto contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Com o resultado o Rubro-Negro da Gávea fica em situação muito confortável em sua chave na competição continental, no papel de líder com sete pontos conquistados. Os argentinos são os vice-líderes, com cinco pontos.

Diante de uma das melhores equipes do futebol argentino, o time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim não teve vida fácil. Apesar de abrir o placar ainda no primeiro tempo, com Luiz Araújo aos 32 minutos, o Flamengo encontrou muitas dificuldades para articular as jogadas de ataque, em especial após a saída de campo de Arrascaeta aos 20 minutos (o uruguaio sofreu uma queda que o deixou com muitas dores no ombro direito).

Após o intervalo o Estudiantes abusou das bolas lançadas na direção da área do Flamengo para buscar o empate. E a estratégia deu resultado logo aos nove minutos. Meza cruzou para Farías, que cabeceou para defesa parcial de Rossi. Com a bola viva na frente do gol, Carrillo empurrou para o fundo das redes.

A partir daí os argentinos aumentaram muito a pressão, mas o Rubro-Negro mostrou maturidade para segurar o empate até o apito final.

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Verdão empata

Quem também ficou no 1 a 1 na noite desta quarta foi o Palmeiras. Jogando no estádio Nueva Olla, em Assunção, o Verdão empatou com o Cerro Porteño (Paraguai) pelo Grupo F.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira caiu para a vice-liderança da sua chave com cinco pontos. A liderança é ocupada pelo Sporting Cristal (Peru), que nesta rodada superou o Junior Barranquilla (Colômbia) pelo placar de 2 a 0.

Mirassol vence

A única equipe brasileira a triunfar na noite desta quarta na Copa Libertadores foi o estreante Mirassol. Atuando no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, a equipe do interior paulista derrotou o Always Ready (Bolívia).

A vitória deixou o Mirassol na terceira posição do Grupo G com seis pontos conquistados, com possibilidades reais de avançar para o mata-mata da Libertadores.

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