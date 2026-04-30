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Limpeza do reservatório 30/04 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A SAEG, Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, segue com o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios e poços da cidade.

Nesta quinta-feira, dia 30, o serviço será realizado no Reservatório da Caixa Nova, sistema que abastece toda a cidade, com exceção dos bairros atendidos por sistemas independentes.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento poderá apresentar baixa pressão ou interrupções temporárias.

Para mais informações, entre em contato pelo 156 ou pelo aplicativo 156 SAEG.

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