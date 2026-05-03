Atenção, hoteleiros, agentes de turismo, guias e profissionais do setor – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Pesquisa de Demanda Turística 2026 já está em andamento e a sua colaboração é fundamental!
Pedimos o apoio de todos que atuam diretamente com os turistas para incentivar a responderem a pesquisa. É rápida, simples e faz toda a diferença para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade.
Por meio dessas respostas, será possível:
Entender melhor o perfil dos visitantes
Identificar pontos de melhoria
Planejar ações mais eficientes para o turismo local
Acesse e responda:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvJosxJakav7NQ9P02IFIi4BLuRR7oV_TDHheERp0aS1sUQ/viewform?usp=header
Sua participação é essencial!
Incentive os turistas a participarem e contribua para um turismo cada vez mais estruturado e acolhedor.