NOTÍCIAS

Atenção, hoteleiros, agentes de turismo, guias e profissionais do setor – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Atenção, hoteleiros, agentes de turismo, guias e profissionais do setor – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Pesquisa de Demanda Turística 2026 já está em andamento e a sua colaboração é fundamental!

Pedimos o apoio de todos que atuam diretamente com os turistas para incentivar a responderem a pesquisa. É rápida, simples e faz toda a diferença para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade.

 Por meio dessas respostas, será possível:

Entender melhor o perfil dos visitantes

Identificar pontos de melhoria

Planejar ações mais eficientes para o turismo local

Acesse e responda:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvJosxJakav7NQ9P02IFIi4BLuRR7oV_TDHheERp0aS1sUQ/viewform?usp=header

 Sua participação é essencial!
Incentive os turistas a participarem e contribua para um turismo cada vez mais estruturado e acolhedor.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Projeto de SP que reestrutura agências reguladoras é aprovado pela Alesp

Posted on Author boavistaagora.com.br

Medida vai fortalecer a governança, além de garantir a adequação, modernização e uniformização das agências O PLC também transforma o atual Daee na agência reguladora “SP Águas” Nesta terça-feira (10), a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) […]
NOTÍCIAS

Ações da ALD já estão sendo realizadas no mês de Janeiro – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Saúde continua realizando as ações da ADL (Análise de Densidade Larvária) nas residências de Guaratinguetá, neste mês de Janeiro. A Análise de Densidade Larvária é feita trimestralmente com intuito de identificar a Infestação pelo mosquito no município e fornecer dados para as ações de controle do vetor. Por meio da Vigilância Epidemiológica […]
NOTÍCIAS

Sine oferece mais de 6,3 mil vagas de emprego em Santa Catarina

Posted on Author boavistaagora.com.br

Oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do estado, contemplando diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade – Foto: Mauricio Vieira/Arquivo/Secom O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Santa Catarina está com 6.352 vagas de trabalho abertas, sendo 245 destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do estado, […]