Atenção, hoteleiros, agentes de turismo, guias e profissionais do setor – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Pesquisa de Demanda Turística 2026 já está em andamento e a sua colaboração é fundamental!

Pedimos o apoio de todos que atuam diretamente com os turistas para incentivar a responderem a pesquisa. É rápida, simples e faz toda a diferença para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade.

Por meio dessas respostas, será possível:

Entender melhor o perfil dos visitantes

Identificar pontos de melhoria

Planejar ações mais eficientes para o turismo local

Acesse e responda:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqvJosxJakav7NQ9P02IFIi4BLuRR7oV_TDHheERp0aS1sUQ/viewform?usp=header

Sua participação é essencial!

Incentive os turistas a participarem e contribua para um turismo cada vez mais estruturado e acolhedor.