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Corinthians derrota Peñarol para seguir 100% na Libertadores

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Com gols do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante inglês Lingard, o Corinthians derrotou o Peñarol (Uruguai) por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (30) na sua arena em Itaquera, para permanecer com 100% de aproveitamento no Grupo E da Copa Libertadores da América.

O triunfo deixou a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz com nove pontos em três jogos disputados, liderando sua chave com folga e ficando muito perto de uma vaga nas oitavas de final.

Atuando em casa com o apoio de sua apaixonada torcida, o Timão conseguiu construir a vitória logo nos primeiros minutos da etapa inicial. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, quando o argentino Garro levantou a bola na cabeça do zagueiro Gustavo Henrique, que foi muito feliz na finalização.

Sete minutos depois o torcedor corinthiano voltou a soltar o grito de gol em finalização de André, mas o lance acabou sendo invalidado por causa de toque na mão de Lingard. Porém, aos 24 o atacante inglês se redimiu, ao finalizar com precisão jogada criada por Yuri Alberto.

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Após a boa vantagem construída nos primeiros 45 minutos, o Corinthians soube administrar na etapa final para sair do gramado com uma importante vitória.

Fluminense se complica

Quem está em situação muito complicada na Copa Libertadores é o Fluminense, que foi derrotado pelo Bolívar (Bolívia) pelo placar de 2 a 0 em partida disputada no estádio Hernando Siles, que fica localizado nos 3.600 metros de altitude de La Paz.

Com este revés, o Tricolor das Laranjeiras ficou na lanterna do Grupo C da competição continental, com apenas um ponto conquistado em três partidas. O líder da chave, com nove pontos, é o Independiente Rivadavia (Argentina), que bateu o La Guaira (Venezuela) por 4 a 1 nesta quinta e que será o próximo adversário do time comandado por Luis Zubeldía na Libertadores.

Com a bola rolando, o Fluminense sentiu demais os efeitos da altitude e foi uma vítima fácil para um Bolívar que não precisou apresentar grande futebol para triunfar com dois gols do volante Robson Matheus, que é filho de mãe boliviana e pai brasileiro.

A única notícia positiva para o Fluminense foi a marca história alcançada pelo goleiro Fábio. Nesta quinta ele se tornou um dos jogadores com mais jogos na história da Libertadores. Ele disputou 113 partidas na competição, assim como o ex-goleiro Éver Almeida, que marcou época defendendo o Olimpia (Paraguai).

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