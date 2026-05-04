Boa Vista amplia mobilidade urbana com 22 novos acessos em 11 bairros da capital



Fonte: Semuc



A cidade de Boa Vista tem avançado de forma estratégica na melhoria da mobilidade urbana, com a criação de 22 novos acessos distribuídos em 11 bairros da capital. A iniciativa da Prefeitura tem como objetivo facilitar o deslocamento da população. Bem como reduzir o tempo de viagem e garantir mais fluidez no trânsito, especialmente em áreas que antes enfrentavam dificuldades de conexão viária.

Desde 2021, o município vem executando essas intervenções como parte do planejamento urbano. Desse modo, os bairros contemplados com essas melhorias são Canarinho, Centenário, Raiar do Sol, Nova Cidade, Jardim Tropical, Asa Branca, Olímpico, Dr. Airton Rocha, Alvorada e Dr. Silvio Botelho, ampliando a integração entre diferentes regiões da cidade.

Infraestrutura e planejamento urbano



De acordo com o secretário municipal adjunto de Mobilidade Urbana (SEMOB), Gino Falcão, os novos acessos foram implantados por meio da construção de galerias de concreto, além de serviços de asfaltamento e urbanização, assegurando mais infraestrutura, segurança e melhores condições de tráfego para a população.

“Além de melhorar o tráfego, as intervenções contribuem diretamente para o desenvolvimento urbano, valorização dos bairros e mais qualidade de vida para os moradores. Assim, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais integrada, acessível e preparada para o crescimento”, disse o secretário.

Impactos na vida da população

Um desses novos acessos fica localizado na rua Tepequém, que interliga o bairro Dr. Airton Rocha aos conjuntos Pérola 1 e 2. A dona de casa, Maria das Graças, de 67 anos, mora nessa via e agradece pela infraestrutura implantada pela Prefeitura.

“Antes eu tinha que dá uma volta grande, e depois que foi criado esse novo acesso, eu amei. A prefeitura está fazendo um bom trabalho de mobilidade urbana”, afirmou Maria.

Outro acesso criado recentemente na zona urbana da cidade fica localizado entre as ruas Julieta Pereira de Melo (Equatorial) e Antônio Reska (Murilo Teixeira). Para a entregadora de aplicativo Ana Caroline, de 31 anos, que trabalha de motocicleta, a nova passagem trouxe mais agilidade no dia a dia.

“Esse acesso melhorou 80% aos meus caminhos de rota, porque eu trabalho no bairro Alvorada e para ir ao bairro Cidade Satélite, tinha que ir pela Rua Padre Anchieta, o que demorava cerca de 14 minutos. Hoje, chego em cinco minutos”, frisou.

Confira onde estão os novos acessos em Boa Vista

Canarinho: 4 acessos

4 acessos Centenário: 1 acesso

1 acesso Raiar do Sol: 4 acessos

4 acessos Nova Cidade: 1 acesso

1 acesso Jardim Tropical: 1 acesso

1 acesso Asa Branca: 2 acessos

2 acessos Olímpico: 4 acessos

4 acessos Dr. Airton Rocha: 3 acessos

3 acessos Alvorada: 1 acesso

1 acesso Dr. Silvio Botelho: 1 acesso

Fonte: Da Redação