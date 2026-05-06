Governador transfere helicóptero da governadoria para atender demandas da saúde e segurança  

O governador Soldado Sampaio transferiu o helicóptero AW119 Coala, adquirido recentemente pelo Governo de Roraima, para atender as demandas emergenciais da saúde e da segurança pública. A medida está prevista no Decreto que se regerá pela Lei Federal n.º 14.133/21.

Trata-se de uma aeronave monomotor leve de alto desempenho e com capacidade para cinco passageiros, além do piloto. A aeronave tem autonomia de cinco horas de voo.

Originalmente essa aeronave foi adquirida para atender às demandas de deslocamento do chefe do Executivo Estadual.

Agora, passa a atender a defesa social do Estado, o que compreende ações de socorro médico, de busca e salvamento, enchentes e intervenções policiais contra o crime organizado.

O governador Soldado Sampaio destacou a importância de a aeronave atender a população em situação de urgência e emergência, servindo à população.

“Adotei essa medida conversando com os secretários das forças de segurança, pois esse helicóptero foi adquirido para servir ao chefe do Executivo, mas eu entendo que o governador tem que andar de carro, olhando as vicinais, as pontes, conversando com as pessoas”, disse.

Conforme o governador, a partir de agora, essa aeronave vai ficar à disposição das Secretarias para servir ao povo de Roraima, como a saúde, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Segurança Pública, para atender quem mora na vicinal, na comunidade indígena, no Baixo do Branco em situação emergencial e precisa de deslocamento urgente para a Capital.

“Atender as pessoas é o nosso compromisso. O governador anda de carro, de moto, mas as pessoas têm que ser atendidas”, garantiu o chefe do Executivo.

Secretário destaca investimento na segurança e saúde

O secretário chefe da Casa Militar, coronel Francisco Xavier Castro, ressaltou que a população é quem ganha com essa medida. Ele explicou que um Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Governo de Roraima e as forças de segurança pública já detalhou como vai ser a operacionalização do uso da aeronave e de outras que compõem a frota do governo.

Com a destinação dada pelo governador Soldado Sampaio, o helicóptero vai atender as demandas da Segurança Pública, da Defesa Social, e isso envolve a questão de intervenções policiais contra o crime organizado, busca e salvamento em área de selva.

“Temos agora um período de enchente que está se aproximando e com certeza vai ter um grande uso [da aeronave] em prol da população que vai sofrer com essa questão da enchente”, complementou Xavier.

Para o secretário da Sesau (Secretaria de Saúde), Rafaell Azevedo, a disponibilização do helicóptero para atender as demandas da sociedade veio em boa hora e a população ganha muito com esse tipo de atendimento.

“A Secretaria de Saúde agradece ao Governo, porque a disponibilização da aeronave vai ser de grande valor pra saúde. Você imagina o tempo resposta que a gente vai ter para atender a população. Um acidente em um lugar de mais difícil acesso, em comunidades indígenas, o tempo resposta é crucial”, disse o secretário Rafaell.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, coronel Anderson Carvalho de Matos, o uso da aeronave é indispensável pela agilidade que dará durante as ocorrências.

“Eu diria que é indispensável a aeronave no serviço de segurança pública, no serviço social, serviço de saúde, vai ajudar nas nossas missões, especialmente, as de salvamentos onde a gente tem muita dificuldade de acessar algumas áreas, uma aeronave que pode ser muito bem inclusive adaptada para transporte aero médico; para que seja feito atendimento com a maior eficácia possível porque tempo é vida. A segurança pública vai, com certeza, fazer bom uso dessa ferramenta”, afirmou o comandante Anderson.

Conforme a delegada-geral, Simone Arruda, a utilização do helicóptero nas ações sociais é de fundamental importância.

“É muito importante, pois nesse momento estamos combatendo o crime organizado em territórios indígenas, combatendo o crime organizado em grandes distâncias que o Estado possui, e tenho certeza que, com essa união entre as instituições, tanto policial quanto saúde, educação, estaremos fazendo um excelente trabalho e utilizando corretamente essa aeronave dentro da segurança pública do Estado de Roraima”, ressaltou a delegada Simone.

Quem também avaliou positivamente a assinatura do Termo de Cooperação Técnico foi a secretária de Segurança Pública, delegada Eliane Gonçalves.

“Estamos prestigiando a entrega dessa aeronave que é de suma importância para os trabalhos realizados no nosso Estado de Roraima. E todos sabem que enfrentamos dificuldades com a logística do transporte, e eu tenho certeza que ele vai ser de suma importância na concretização dos trabalhos do Governo do Estado tanto na saúde como na segurança pública”, destacou a secretária Eliane.

A comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, coronel Valdeane Alves, também frisou a importância da utilização da aeronave nas missões de segurança.

“Temos uma dificuldade muito grande, principalmente, em fazer os atendimentos em alguns lugares, por conta da área territorial que é muito extensa e em alguns locais a gente tem dificuldade de acesso para um socorro, para uma operação e essa aeronave com certeza vai contribuir para facilitar esse transporte, esse atendimento”, complementou a comandante da Polícia Militar, coronel Valdeane.

Link para acessar as imagens: https://www.transfernow.net/dl/2026050246NxGJrp

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