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AVISO DE PAUTA: Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas e anuncia ações para o fortalecimento do meio rural

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O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, entregam, nesta segunda-feira, 4, equipamentos agrícolas adquiridos com recursos de emendas parlamentares federal e estadual, em convênios com o Governo do Estado e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para fortalecer a agricultura nos municípios. No evento, também serão anunciados outros atos de governo voltados ao desenvolvimento rural.

A programação será no Auditório da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), às 16h

Serviço

  • Quando: segunda-feira, 4 de maio, a partir das 16h
  • Onde: Auditório da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária– Rodovia Admar Gonzaga, 1486, Itacorubi – Florianópolis/SC
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