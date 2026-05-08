AVISO DE PAUTA: Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas e anuncia ações para o fortalecimento do meio rural

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, entregam, nesta segunda-feira, 4, equipamentos agrícolas adquiridos com recursos de emendas parlamentares federal e estadual, em convênios com o Governo do Estado e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para fortalecer a agricultura nos municípios. No evento, também serão anunciados outros atos de governo voltados ao desenvolvimento rural.

A programação será no Auditório da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), às 16h

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