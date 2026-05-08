Castra Móvel inicia atendimentos no bairro Raiar do Sol a partir de segunda-feira, 4



Foto: Divulgação Semuc



Serviço itinerante de castração gratuita em Boa Vista, o Castra Móvel segue com o cronograma de atendimentos nos bairros da capital e, a partir de segunda-feira, 4, passa a atender à demanda de cães e gatos machos do bairro Raiar do Sol. O novo local é a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, na rua das Estrelas, 672, com agendamento das 8h às 11h.

O procedimento é ofertado de forma gratuita pela prefeitura e, por dia, ocorrem cerca de 15 esterilizações. Após atingir o limite, agendam os demais animais para os dias seguintes. A castração de fêmeas deve ser agendada pelo site do Centro de Controle de Zoonoses.

Para utilizar o serviço do Castra Móvel, o tutor deve apresentar um documento oficial com foto e levar o animal no momento do agendamento. Antes da castração, os pets passam por avaliação médica para verificar as condições de saúde. Os machos submetidos ao procedimento recebem alta no mesmo dia.

Fonte: Da Redação

