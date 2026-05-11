aliança institucional entre Governo e MP assegura avanços no Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A recondução do procurador de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior ao comando do Ministério Público estadual (MPMS) reforçou, na noite de sexta-feira (8), o ambiente de diálogo institucional e cooperação entre os poderes em Mato Grosso do Sul. Durante a cerimônia de posse para o biênio 2026-2028, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, o governador Eduardo Riedel destacou que o avanço do Estado passa diretamente pela capacidade de construção conjunta entre as instituições.

Em discurso marcado pela defesa da harmonia entre os poderes, Riedel afirmou que Mato Grosso do Sul tem conseguido consolidar um modelo baseado no respeito às prerrogativas institucionais, mas também na busca permanente por soluções coletivas.

“O Romão sempre foi uma pessoa de construção, de diálogo, e isso é fundamental. A gente vive o momento que vive em Mato Grosso do Sul muito fruto da harmonia entre os poderes”, afirmou o governador. Segundo ele, a capacidade de convergência entre as instituições cria um ambiente de segurança jurídica, confiança e desenvolvimento. “O simples fato de ter uma postura de construção para a solução conjunta dos problemas muda completamente o ambiente para o Estado, e isso gera confiança e apoia a atração de capital”.

Ao saudar a recondução de Romão ao cargo, Riedel ressaltou que a reeleição com 96,13% dos votos válidos representa um reconhecimento quase consensual da atuação do procurador-geral à frente da instituição. “É a celebração de uma trajetória fundada na competência, na capacidade de diálogo e no compromisso com os interesses coletivos”, declarou.

O governador também enfatizou que a parceria entre Governo do Estado e MPMS vem produzindo resultados concretos em diversas áreas estratégicas, como segurança pública, educação, fiscalização, sistema penitenciário, defesa sanitária e combate ao crime organizado.

Entre as iniciativas destacadas estão o fortalecimento do Gaeco, a atuação conjunta no Comitê de Recuperação de Ativos (Cira-MS), as ações integradas entre o MPMS e a Secretaria de Educação para monitoramento de estudantes em risco de evasão escolar, além da cooperação com a Agepen, Detran, Iagro e forças de segurança pública.

Riedel também citou o Compor (Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica) como um dos principais exemplos dessa construção institucional conjunta. Segundo ele, a iniciativa já apresenta resultados relevantes em áreas como saúde e meio ambiente, reduzindo judicializações e acelerando soluções para demandas complexas.

“Provamos aqui, na concertação de responsabilidades entre os poderes, que é possível trabalhar com absoluta independência e autonomia funcional, respeito às prerrogativas de cada instituição, sem impedimentos ao interesse público e prejuízo ao bem comum”, pontuou.

Em sua fala, o procurador-geral reconduzido, Romão Ávila Milhan Júnior, reforçou que o fortalecimento institucional do MPMS ocorre justamente a partir do trabalho integrado entre os órgãos públicos e a sociedade civil. “Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Para tudo que nós formos construir, a gente precisa de um time”, afirmou, ao comparar sua trajetória pessoal à importância da atuação coletiva.

Romão destacou ainda que o Ministério Público sul-mato-grossense seguirá atuando de forma resolutiva, promovendo diálogo e articulação institucional para enfrentar desafios sociais e fortalecer políticas públicas. “O trabalho deve ser em conjunto. Se nós quisermos mudar essa quadra atual da história, nós temos que nos unir”, declarou.

O procurador-geral também reforçou a importância das parcerias com o Governo do Estado e demais instituições no combate às organizações criminosas, no fortalecimento da segurança pública e na construção de soluções voltadas à sociedade sul-mato-grossense. “Contem com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul para o futuro não só do Estado, mas para o futuro do Brasil”, concluiu.

A cerimônia reuniu representantes dos três poderes, integrantes do sistema de Justiça, parlamentares, prefeitos, forças de segurança, lideranças empresariais e membros do Ministério Público de todo o país.

Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom-MS