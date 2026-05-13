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Polícia Civil conclui treinamento anual de tiro com mais de 700 policiais capacitados

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Ação fortalece preparo operacional da corporação e padronização no uso de armamentos

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) concluiu nesta quinta-feira, 07, o Programa de Treinamento Anual de Tiro Policial, iniciativa que capacitou mais de 700 policiais civis e integra o processo de fortalecimento operacional da instituição.

Realizada pelo Nupen (Núcleo de Pesquisa e Ensino), a formação ocorreu no estande de tiro Guilherme Paraense e encerrou a 54ª turma do programa. Ao longo das instruções práticas, foram utilizadas mais de 20 mil munições em atividades voltadas ao manuseio seguro, eficiente e preciso de armas de fogo.

A delegada-geral da PCRR, Simone Arruda do Carmo, acompanhou o encerramento das atividades e destacou a importância da capacitação contínua para o desempenho das funções policiais.

“Os policiais estão sendo capacitados para operar da melhor forma possível essas armas que foram disponibilizadas. Esse treinamento serve tanto para a atividade policial quanto para a proteção policial dos nossos servidores, inclusive daqueles que futuramente estarão na inatividade”, afirmou.

Segundo a chefe do Nupen, delegada Elivania Aguiar, esta é a primeira edição do treinamento anual, com abrangência nos anos de 2025 e 2026, e a proposta é manter a iniciativa de forma permanente nos próximos anos.

“O treinamento anual de tiro é a primeira edição na Polícia Civil, no qual pretendemos que todos os policiais que estão na ativa possam participar. Hoje estamos concluindo a turma 54 e já capacitamos mais de 700 policiais civis, utilizando mais de 20 mil munições nesse processo”, destacou.

De acordo com a delegada, o principal objetivo é proporcionar maior habilidade técnica e familiaridade dos policiais com seus equipamentos de trabalho, elevando a eficiência operacional da corporação.

Elivania Aguiar informou ainda que, a partir de junho, policiais oriundos do ex-território que ainda utilizam armamentos de outros calibres, como a pistola .40, passarão por habilitação específica para padronização no uso da pistola TS-9, reforçando a segurança e a uniformidade operacional da instituição.

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