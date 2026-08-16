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BOLETIM – Santa Catarina é o estado que menos recebe Bolsa Família e reduz índice para 3,9%

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Santa Catarina é o estado que menos recebe Bolsa Família, conforme dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira, 8. 

Santa Catarina reduziu a participação no benefício, passando de 4,3% dos domicílios em 2024 para 3,9% em 2025. 

A redução do Bolsa Família acompanha o crescimento do emprego: o estado criou 58,8 mil vagas formais no ano passado e tem a menor desocupação do país, com apenas 2,2%.

O governador Jorginho Mello destacou os investimentos do Governo do Estado na criação de um ambiente de negócios favorável para o catarinense criar sua empresa ou trabalhar com carteira assinada.

Com apenas 3,9% dos domicílios recebendo Bolsa Família, Santa Catarina é o estado com menor participação no programa federal. 

Em seguida, no ranking dos estados, aparece São Paulo, com 7,6%. A terceira melhor posição é do Rio Grande do Sul, com 7,7%. A média brasileira ficou em 17,2%, conforme o IBGE.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Edgard Usuy, também ressaltou a importância dos investimentos em qualificação da mão de obra, como o o Universidade Gratuita, o CaTec e o SCTec.

Além do menor percentual de Bolsa Família, Santa Catarina também é o estado que menos recebe programas sociais como um todo. 

Apenas 6,9% dos domicílios catarinenses receberam, em 2025, rendimento de algum programa social, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC). A média brasileira é de 22,7%. 

Repórter: Eduardo Melo

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