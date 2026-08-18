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GCM detém homem por importunação e atos obscenos no Terminal São Paulo – Agência de Notícias

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A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, na manhã desta sexta-feira (8), um homem de 22 anos de idade, acusado de importunação sexual e atos obscenos contra uma mulher no Terminal São Paulo.

A equipe foi acionada por um bombeiro civil, que relatou a presença do indivíduo no local e que estaria proferindo palavras ofensivas à mulher de 26 anos, funcionária de uma lanchonete do terminal. Ao ser questionada, a vítima confirmou os fatos.

O acusado foi localizado e no momento da abordagem apresentou um comportamento agressivo, tentando fugir dos guardas. Após breve acompanhamento, o indivíduo foi detido na Rua Leopoldo Machado.

Com apoio de outra equipe da GCM, o homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde as partes foram ouvidas pela autoridade policial de plantão. Após análise da ocorrência e o indivíduo permaneceu detido e à disposição da Justiça.

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