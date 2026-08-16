CASAN promove treinamentos e ação de limpeza com trabalhadores da ETE Insular

Treinamento de gestão de resíduos. Foto: Acervo CASAN

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) promoveu ao longo das últimas semanas dois treinamentos e uma ação de limpeza com os trabalhadores da obra de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto Insular, em andamento em Florianópolis. Os treinamentos trataram do atendimento emergencial a incidentes com produtos perigosos e da gestão adequada dos resíduos produzidos no canteiro, enquanto a ação de limpeza destinou 77,66 toneladas de resíduos para o descarte ambiental adequado.

Treinamentos na ETE

O primeiro treinamento trouxe procedimentos para o atendimento emergencial a incidentes ambientais com produtos perigosos, como óleos, solventes, lubrificantes, tintas, impermeabilizantes, por exemplo. Esses produtos são, em sua maioria, derivados do petróleo e tem um grande potencial de contaminação do solo, água e lençóis freáticos, podendo prejudicar a fauna local e a saúde da população. “Os trabalhadores foram apresentados os materiais utilizados nos atendimentos emergenciais e orientados sobre a sua utilização, a serragem e as mantas para absorver os produtos perigosos em eventuais derramamentos no solo e a bacia de contenção para prevenir os vazamentos”, explica o biólogo responsável pelas ações de supervisão ambiental do empreendimento, Renan da Costa.

Já a segunda atividade de treinamento abordou a diferença entre resíduos recicláveis, reutilizáveis e rejeitos, além da importância das ações corretas para o gerenciamento adequado de cada um deles. Enquanto a maior parte dos resíduos são materiais que podem ser reaproveitados em outros ciclos industriais por meio da reutilização ou da transformação em processos como reciclagem ou tratamento, os rejeitos não possuem tecnologia viável para sua recuperação e, por isso, são destinados aos aterros sanitários.

Limpeza do canteiro

Buscando aplicar na prática os conhecimentos, uma ação de limpeza destinou aproximadamente 77,66 toneladas de resíduos ao descarte adequado. O volume corresponde às destinações realizadas ao longo do último mês, quando foram enviados 200kg de resíduos comuns – entre materiais de escritório, almoxarifado e refeitórios – para a reciclagem; 63,75t resíduos da construção e demolição (RCDs) e 12,5t de madeira para o reaproveitamento em outros processos industriais; e 1,54t de efluentes sanitários e outros resíduos resultantes da operação da ETE para tratamento.

“Manter o ambiente limpo e organizado não é só questão estética, é uma exigência técnica que impacta diretamente na segurança, meio ambiente e eficiência da obra. A limpeza contínua das áreas de intervenção favorece o cumprimento das condicionantes ambientais e das normas de segurança do trabalho, assegurando melhores condições de fiscalização, rastreabilidade das atividades e qualidade na execução dos serviços”, explica a bióloga Cecília Pereira, que atua na supervisão ambiental do empreendimento.

Fotos: Acervo CASAN

Todas as ações executadas pela Companhia constam do Plano de Gestão Ambiental aprovado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) que estabelecem critérios para segregação, armazenamento temporário e destinação ambientalmente adequada dos resíduos, priorizando os processos de reciclagem e o reaproveitamento de materiais. Essas práticas contribuem para a mitigação dos impactos ambientais associados às atividades construtivas, como a contaminação do solo e de corpos hídricos adjacentes, especialmente em áreas sensíveis ou próximas a drenagens naturais.

As obras de ampliação e modernização da ETE Insular, principal Estação de Tratamento de Esgoto da capital catarinense, vão permitir o aumento da capacidade de tratamento da unidade em quase três vezes a atual, possibilitando a futura inclusão de novas áreas ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Insular, como os bairros José Mendes, Jardim Anchieta, Parque São Jorge e partes do Córrego Grande e Pantanal. O empreendimento integra o conjunto de investimentos estratégicos da CASAN para a ampliação da cobertura de saneamento e a melhoria da qualidade ambiental na Grande Florianópolis, contando com recursos da ordem de R$ 245 milhões, viabilizados por meio de financiamento junto à Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA).