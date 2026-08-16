CET-Rio implanta operação de trânsito para corrida da Meia Maratona do Porto Maravilha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio implantará uma operação especial de trânsito neste domingo (10/05) para a realização da “Meia Maratona do Porto Maravilha”, evento esportivo que acontecerá a partir das 6h, com percursos pelas regiões do Centro e da Zona Sul da cidade. Haverá interdições viárias e proibição de estacionamento em diversas vias. As primeiras interdições começam à meia-noite, com bloqueios adicionais a partir das 3h.

Para a realização do evento, o horário de fechamento do Aterro do Flamengo para a Área de Lazer será antecipado para 0h, nas pistas da Avenida Infante Dom Henrique, em ambos os sentidos. A Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC) – Circuito Marcos Hama, na região do Porto Maravilha, será suspensa excepcionalmente neste domingo (10/05), em razão da realização da Meia Maratona do Porto Maravilha.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), farão o monitoramento do trânsito por meio de câmeras, permitindo ajustes na programação dos sinais semafóricos, sempre que necessário, com o objetivo de manter a fluidez do tráfego. A CET-Rio recomenda a utilização do transporte público. Motoristas devem evitar circular pelas regiões impactadas durante o período das interdições e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas.

Interdições

A partir da 0h ate as 12h:

* Avenida Venezuela, entre a Avenida Barão de Tefé e a Praça Mauá;

* Rua Tia Ciata, entre a Rua Coelho e Castro e a Avenida Venezuela;

* Rua Edgard Gordilho, entre a Rua Coelho e Castro e a Avenida Rodrigues Alves;

* Praça Mauá, no trecho entre a Rua Sacadura Cabral e o cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Acre.

Das 3h às 10h:

* Via Binário do Porto;

* Orla Prefeito Luiz Paulo Conde;

* Avenida Rodrigues Alves;

* Túnel Rio 450;

* Túnel Marcello Alencar;

* Avenida General Justo;

* Avenida Alfred Agache;

* Avenida Nações Unidas;

* Avenida Infante Dom Henrique;

* Avenida Repórter Nestor Moreira.

Proibição de estacionamento

A partir das 22h de sábado (09/05) até as 12h de domingo (10/05), haverá proibição de estacionamento em vias do entorno da Praça Mauá, Avenida Venezuela, Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e ruas adjacentes.