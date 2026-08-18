Expoagro expõe ambiente de negócios favorável que garante investimentos em diferentes setores

O crescimento econômico e social de Mato Grosso do Sul é consolidado com a atuação do Governo do Estado, voltada a garantir ambiente de negócios favorável em diferentes áreas. Em todos os municípios, investimentos diversos garantem geração de emprego e renda para a população sul-mato-grossense, por meio de novos empreendimentos industriais ou na agropecuária.

Em Dourados, a maior cidade do interior do Estado, o governador Eduardo Riedel participou neste sábado (9) da abertura da 60ª Expoagro, uma vitrine do ambiente favorável de negócios.

“Eu ratifico meu compromisso com o setor agropecuário de Mato Grosso do Sul, com a segurança jurídica e competitividade, que é um ambiente de negócio onde possa haver investimentos. E vamos separar o que é garantia jurídica e responsabilidade das pessoas, a necessidade de quem mais precisa”, disse Riedel na abertura da feira.

Na Expoagro, realizada no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, Riedel se reuniu com prefeitos de municípios da região, produtores rurais, empresários. Antes da abertura da Expoagro o governador visitou às instalações da nova sede da Donana, empresa familiar que completa 43 anos.

A indústria de alimentos sul-mato-grossense exporta para países como Egito, China, Índia, Sirilanca, Argentina e Chile, e possui mais de 2,6 mil clientes ativos. A empresa, que tem cartela comercial de 319 produtos alimentícios, conta com 263 colaboradores diretos, além de representantes comerciais.

“O Estado recebe um grande volume de investimentos de empresas em diversos segmentos. A Donana tem hoje um sistema de produção extremamente moderno. E investe no Estado durante décadas. E isso resulta em oportunidades para as pessoas, crescimento, melhoria da renda. Fico feliz de ver o empreendedor que acredita no Estado”, disse Riedel.

Em seguida, o governador se reuniu com prefeitos da região, além do Sindicato Rural de Dourados. Com representantes da Avimasul (Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul) tratou sobre o desenvolvimento da avicultura regional.

O setor iniciou 2026 com desempenho positivo, registrando crescimento no abate de frangos e avanço na receita das exportações. No primeiro bimestre de 2026, o abate de frangos em Mato Grosso do Sul somou 30,6 milhões de cabeças, um aumento de 6,97% em relação ao mesmo período de 2025.

No mercado externo, o Estado exportou aproximadamente 28 mil toneladas de carne de frango, gerando receita de US$ 62,8 milhões – com destaque para países como China e Japão, principais destinos da proteína brasileira.

O programa Frango Vida, que incentiva a modernização e biossegurança nas granjas, destinou R$ 66 milhões para a retomada e expansão da atividade; a alta produção de milho no Estado favorece o custo de produção de ração. E a preocupação com a sanidade, com fortes protocolos de biosseguridade com o apoio da Iagro.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom-MS

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