Escola SESI de Referência promove Projeto Família na Escola neste sábado, 9



Foto: Ascom/SESI-RR



A Escola SESI de Referência em Roraima realiza, neste sábado, 9 de maio, o Projeto Família na Escola, iniciativa que tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e ampliar a participação de pais e responsáveis no processo educativo dos estudantes. A programação acontecerá das 8h30 às 11h30, na unidade localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786, bairro Aeroporto.

O evento terá início com uma recepção especial às famílias, na quadra da escola, com apresentações musicais. Além de atividades de alongamento e momentos de integração entre alunos, familiares e a comunidade escolar.

Ao longo da manhã, os participantes poderão vivenciar oficinas pedagógicas, lúdicas, culturais, esportivas e tecnológicas, organizadas de acordo com cada etapa de ensino, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

A programação contempla mais de 25 oficinas e dinâmicas realizadas simultaneamente. As atividades envolve jogos cooperativos, expressão artística, educação ambiental. Também estão dentro do cronograma, desafios cognitivos, programação, robótica, assim como matemática aplicada, experiências científicas. Ademais uso de plataformas educacionais digitais, como o Minecraft Education.

Realizado anualmente pela Escola SESI de Referência, o Projeto Família na Escola busca incentivar o diálogo, a criatividade, o trabalho em equipe e a aprendizagem compartilhada entre estudantes e suas famílias. Sendo, portanto, aspectos fundamentais para a formação acadêmica, social e emocional dos alunos.

Fonte: Da Redação