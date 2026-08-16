Cidade do Rio tem cerca 1,8 milhão de mães, segundo Prefeitura; 37,2% possuem dois filhos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

36,4% das mães possuem apenas um filho, 15,9% têm três e 10,4% têm quatro ou mais – Foto: Fabio Motta / Prefeitura do Rio

De acordo com a Prefeitura do Rio – com base nos dados do Censo Demográfico do IBGE, compilados pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e de Políticas para Mulheres e Cuidados (SPM-Rio) -, a cidade tem 1,77 milhão de mães, o que representa 62,7% da população de mulheres cariocas de 15 anos ou mais e 28,5% da população total do Rio.

O padrão de fecundidade das mães cariocas aponta que 37,2% têm dois filhos, 36,4% possuem apenas um filho, 15,9% têm três filhos e 10,4% têm quatro filhos ou mais.

Desse total de mães cariocas, 60,1% têm pelo menos o Ensino Médio completo, com 22,9% com Ensino Superior completo. Sobre raça, 53,0% das mães são negras (37,1% pardas e 15,9% pretas) e 46,7%, brancas. Em relação à idade, 8,8% têm entre 20-29 anos; 17,2% (30-39 anos); 20,8% (40-49 anos); 18,6% (50-59 anos); e 33,8% (acima de 60 anos).

Mulheres no mercado de trabalho

Segundo dados da Pnad Contínua – IBGE, a taxa de desemprego das mulheres cariocas diminuiu 8,7 p.p. nos últimos cinco anos, passando de 17,7% em 2020 para 9,1% em 2025. O avanço no acesso ao trabalho é resultado de políticas públicas voltadas para a capacitação e autonomia das mulheres.

Como exemplo, nos últimos cinco anos a Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados já capacitou mais de 480 mil mulheres para o mercado de trabalho, com formações gratuitas em áreas como tecnologia, indústria, comércio, gastronomia, idiomas e empreendedorismo – sempre com parcerias estratégicas com universidades, instituições técnicas e redes privadas.

“Os dados mostram a força e a centralidade das mães na construção da cidade do Rio. Muitas dessas mulheres sustentam seus lares, cuidam de suas famílias e ainda enfrentam desafios para acessar oportunidades de trabalho e renda. Por isso, investir em qualificação profissional, autonomia econômica e políticas de cuidado é trabalhar no desenvolvimento da cidade e na redução das desigualdades”, afirma Mariana Xavier, secretária de Políticas para Mulheres e Cuidados do Rio. “Há um dinamismo na economia da cidade do Rio que incentiva a criação de oportunidades de trabalho e crescimento da renda, fruto de políticas públicas que temos adotado. Isso melhora o mercado de trabalho como um todo, beneficiando esse grupo de mulheres, muitas delas que chefiam os lares cariocas”, explica Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.