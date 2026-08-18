NOTÍCIAS

GCM apreende mais de 1,3 mil porções de drogas e prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Brasilândia – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em GCM apreende mais de 1,3 mil porções de drogas e prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Brasilândia – Agência de Notícias

 

Fotos: GCM Sorocaba/ Divulgação

 

Durante patrulhamento preventivo, na noite de quinta-feira (7), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram e prenderam um homem de 23 anos com uma grande quantidade de drogas na Rua Manoel Costa Pereira, no Jardim Brasilândia, em Sorocaba.

Os guardas realizavam patrulhamento pela região quando viram o suspeito em um terreno baldio segurando uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir e dispensou a sacola durante a tentativa de evasão.

A equipe realizou o acompanhamento e conseguiu abordá-lo poucos metros depois. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado diretamente com o suspeito. Porém, ao verificarem a sacola dispensada, os agentes encontraram uma expressiva quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização, sendo 410 porções de cocaína, 150 porções de crack, 29 porções de maconha, oito porções de haxixe, três porções de ice, dois frascos de lança-perfume e R$ 251,10 em dinheiro.

Questionado pelos guardas, o homem confessou que estava realizando a venda dos entorpecentes no local. As equipes retornaram ao ponto onde o suspeito estava inicialmente e encontraram uma segunda sacola escondida nas proximidades. Dentro dela havia mais 420 porções de cocaína, 194 porções de maconha, 87 porções de crack, nove porções de haxixe e 1 porção de ice.

Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 1.313 porções de drogas, sendo 830 pinos de cocaína, 237 porções de crack, 223 porções de maconha, 17 porções de haxixe, quatro porções de ice e dois frascos de lança-perfume, além do dinheiro encontrado.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade presente ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Câmara aprova PL que aumenta para mil o número de cuidadores escolares convocados do seletivo de 2023

Posted on Author boavistaagora.com.br

Câmara de Boa Vista – Foto: Ian Vitor Freitas/Roraima em Tempo A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou nesta quinta-feira, 9, o Projeto de Lei que aumenta de 200 para 1.000 o número de cuidadores escolares convocados do seletivo da educação de 2023. Conforme a proposta, enviada pelo prefeito Arthur Henrique (MDB) à […]
NOTÍCIAS

Procon-JP alerta que novas regras garantem a troca de plano em caso de exclusão de hospitais e/ou serviços

Posted on Author boavistaagora.com.br

O consumidor que tem plano de saúde e fica insatisfeito com a exclusão de um hospital ou de um serviço de urgência e emergência que funcione dentro do hospital da rede, na cidade onde mora ou onde contratou o plano poderá mudar de operadora com direito à portabilidade sem carência e sem a obrigação de […]
NOTÍCIAS

Túneis e elevados serão fechados nesta quarta-feira para manutenção e recapeamento da via – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Túnel Acústico Rafael Mascarenhas – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio A CET-Rio informa que o Túnel Santa Bárbara será interditado, nesta quarta-feira (8/10), no sentido Santo Cristo, das 22h às 4h30, para fresagem e recapeamento da via. A galeria no sentido Laranjeiras funcionará normalmente. Os túneis Zuzu Angel e Acústico Rafael Mascarenhas serão fechados no […]