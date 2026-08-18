GCM apreende mais de 1,3 mil porções de drogas e prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Brasilândia – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo, na noite de quinta-feira (7), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) localizaram e prenderam um homem de 23 anos com uma grande quantidade de drogas na Rua Manoel Costa Pereira, no Jardim Brasilândia, em Sorocaba.

Os guardas realizavam patrulhamento pela região quando viram o suspeito em um terreno baldio segurando uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir e dispensou a sacola durante a tentativa de evasão.

A equipe realizou o acompanhamento e conseguiu abordá-lo poucos metros depois. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado diretamente com o suspeito. Porém, ao verificarem a sacola dispensada, os agentes encontraram uma expressiva quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização, sendo 410 porções de cocaína, 150 porções de crack, 29 porções de maconha, oito porções de haxixe, três porções de ice, dois frascos de lança-perfume e R$ 251,10 em dinheiro.

Questionado pelos guardas, o homem confessou que estava realizando a venda dos entorpecentes no local. As equipes retornaram ao ponto onde o suspeito estava inicialmente e encontraram uma segunda sacola escondida nas proximidades. Dentro dela havia mais 420 porções de cocaína, 194 porções de maconha, 87 porções de crack, nove porções de haxixe e 1 porção de ice.

Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 1.313 porções de drogas, sendo 830 pinos de cocaína, 237 porções de crack, 223 porções de maconha, 17 porções de haxixe, quatro porções de ice e dois frascos de lança-perfume, além do dinheiro encontrado.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade presente ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Entorpecentes.