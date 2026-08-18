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GCM salva mãe e filhos após pedido de “lanche” – CGNotícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em GCM salva mãe e filhos após pedido de “lanche” – CGNotícias

Por MRNews

Na noite de ontem (8), uma mulher de 33 anos acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM) utilizando o código de emergência “meu pedido de lanche já está chegando”, indicando que estava em situação de risco dentro de casa, na região do Jardim Columbia, em Campo Grande.

Ao chegar ao local inicialmente informado, moradores relataram ter ouvido gritos e discussão vindos da residência vizinha, auxiliando os agentes na identificação correta do imóvel.

No local, a guarnição encontrou a vítima acompanhada dos três filhos menores e em visível estado de nervosismo. Ela relatou que o ex-companheiro, havia deixado a residência pouco antes da chegada da viatura.

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Segundo a vítima, ela possui Medida Protetiva de Urgência expedida recentemente e o autor estaria descumprindo a determinação judicial ao se aproximar da residência.

A GCM realizou buscas em pontos indicados pela vítima, incluindo um posto de combustíveis nas proximidades e ruas da região, mas o suspeito não foi localizado.

Após as diligências, a equipe retornou à residência para orientar a vítima sobre medidas de segurança e reforçou que ela deve acionar imediatamente a Guarda Civil Metropolitana pelo 153 ou a Polícia Militar pelo 190 em caso de nova aproximação do autor.

A ação reforça a atuação da Guarda Civil Metropolitana no atendimento rápido às vítimas de violência doméstica e na proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

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