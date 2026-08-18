Mato Grosso do Sul avança em gestão de custos na saúde e vira referência nacional – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Estado tem utilizado dados para orientar decisões, identificar desperdícios e melhorar a qualidade do atendimento no SUS

A gestão da saúde pública em Mato Grosso do Sul vem ganhando mais precisão e qualidade a partir do uso de dados de custos para orientar decisões. Em 2026, o Estado passou a utilizar o modelo ApuraSUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e disponibilizado às secretarias que aderem ao Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC).

A partir dessa base, a SES desenvolveu um painel de Business Intelligence (BI), que permite analisar e qualificar as informações de custos, ampliando a capacidade de gestão. Essa iniciativa foi compartilhada nacionalmente como experiência recente na área de economia da saúde.

Mais do que controle de despesas, a iniciativa tem permitido ao Estado entender, com base em dados reais, quanto custa cada atendimento, internação e procedimento realizado no SUS — e, principalmente, avaliar se esses investimentos estão gerando resultados para o paciente.

Trata-se, portanto, de “ uma série de medidas para qualificação dos custos da assistência focado no melhor aproveitamento e distribuição dos recursos em toda a rede, de forma a majorar resultados na prestação dos serviços em saúde pelo Estado”, explica o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Dados que orientam decisões

Atualmente, unidades estratégicas da rede estadual já operam com informações consolidadas por meio do ApuraSUS. No Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, por exemplo, os dados já permitem calcular o custo médio por atendimento no pronto-socorro, por paciente-dia nas internações e por diária em UTI, trazendo uma visão detalhada do funcionamento hospitalar.

Essas informações já começam a gerar impactos práticos na gestão. Entre os avanços, está a identificação de diferenças de perfil entre unidades, como hospitais com maior volume de atendimentos de baixa complexidade e outros voltados a procedimentos especializados — fator que influencia diretamente nos custos.

Transparência e controle dos gastos

Outro resultado importante é a compreensão da composição das despesas. Os levantamentos mostram que cerca de 70% dos custos hospitalares estão relacionados a pessoal, dado essencial para o planejamento e a tomada de decisões estratégicas.

Além disso, o Estado já consegue separar custos diretos e indiretos dos serviços, identificando, por exemplo, quanto exames, medicamentos e estrutura administrativa impactam em cada atendimento. Esse nível de detalhamento permite localizar gargalos, reduzir desperdícios e direcionar melhor os recursos disponíveis.

Para ampliar a análise, a SES também desenvolve painéis de BI (Business Intelligence), que facilitam a visualização dos dados e tornam a gestão mais transparente e ágil. “Hoje a gente já consegue entender quanto custa cada serviço e onde estão os principais gastos. Isso permite tomar decisões mais assertivas e melhorar a aplicação dos recursos”, explica o coordenador do Núcleo de Economia da SES, Onofre Junior.

Foco na qualidade do atendimento

Mesmo com os avanços, o principal desafio ainda está na coleta e padronização das informações nas unidades de saúde. Para isso, o Núcleo de Economia em Saúde tem intensificado ações de sensibilização junto às equipes, reforçando que o objetivo não é apenas economizar, mas melhorar a qualidade da assistência.

“A proposta não é cortar custos de forma indiscriminada, mas entender onde é possível otimizar para investir melhor e garantir um atendimento mais eficiente e de qualidade para a população”, destaca o coordenador.

A lógica adotada segue o conceito de valor em saúde: investir melhor para garantir melhores desfechos aos pacientes. Na prática, isso significa reduzir desperdícios para ampliar acesso, qualificar serviços e apoiar novos investimentos, explica Roberta Higa, integrante do Núcleo de Economia da SES e diretora de Ensino, Pesquisa e Qualidade Institucional do HRMS.

Expansão e referência nacional

Com a expansão do modelo para outras unidades e a articulação com municípios, MS avança na consolidação de uma gestão mais eficiente, baseada em evidências e voltada à melhoria contínua do atendimento à população.

A experiência do Estado, já compartilhada nacionalmente em 2026, reforça o papel estratégico da gestão de custos como ferramenta para fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde) e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos.

Esse avanço é resultado da institucionalização do Núcleo de Economia em Saúde no âmbito da SES, formalizada pela Resolução nº 227/SES/MS, de 11 de junho de 2024, que estruturou oficialmente a área e definiu suas atribuições. A medida foi complementada pela Resolução Conjunta “P” SES/FUNSAU nº 01, de 25 de julho de 2025, que designou os servidores responsáveis por compor o núcleo, garantindo capacidade técnica e continuidade às ações de gestão de custos no Estado.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: HRMS e SES