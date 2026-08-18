Roraima apresenta sucesso das políticas de turismo em seminário do Programa de Regionalização

A iniciativa Rotas Amazônicas Integradas projeta muitas novidades para o futuro da promoção turística da Amazônia

O secretário adjunto de Cultura e Turismo de Roraima, Bruno Muniz de Brito, atuando como interlocutor macrorregional do PRT (Programa de Regionalização de Turismo) na Região Norte apresentou, na sexta-feira, 8, segundo dia do 10º Salão do Turismo, em Fortaleza, palestra com o tema Turismo de Transformação da Amazônia: Um Norte para o Brasil.

A palestra foi realizada durante o Seminário do Programa de Regionalização do Turismo, com a presença de representantes de todos os estados do país. O foco do PRT é fortalecer a descentralização do turismo discutindo o tema “Do Lado do Povo Brasileiro”, unindo regiões, governos e a iniciativa privada, apresentando soluções das instâncias de governança de todo o Brasil.

Bruno destacou a iniciativa RAI (Rotas Amazônicas Integradas) que, desde 2021, reúne os estados da região Norte e, principalmente, os órgãos estaduais de turismo na construção de uma promoção turística integrada. Os estados passaram a promover ações encadeadas a cada ano, promovendo de forma conjunta o Turismo de Pesca em 2021, Etnoturismo em 2022, de Natureza em 2023, de Eventos em 2025, o Sustentável em 2025, e o tema atual que é o Turismo Sustentável.

No 10º Salão do Turismo, foi apresentado o mais novo resultado conquistado pela RAI, que é a criação da marca Amazônia, que identifica a região amazônica do Brasil com os seus nove estados. A marca foi criada pela consultoria FutureBrand, usando o contorno dos rios da região e obras de artistas regionais para firmar a imagem identificando cada estado.

“É uma vitória para todos nós porque somente com a criação da marca, que já foi vista em mais de 100 países. Os nove estados já projetam a imagem da Amazônia em mais de 100 países, o que viabiliza de fato a nossa ideia, a nossa construção coletiva na perspectiva da promoção internacional”, assinalou o secretário.

Ele disse ainda que o apoio da Embratur (Agência Brasileira de Promoção) tem sido fundamental. “Com a parceria, a Embratur se coloca como parceiro essencial na promoção internacional da marca, junto com o MTur (Ministério do Turismo), que apoia também na promoção nacional”, destacou Bruno Muniz.

A ação da RAI projeta muitas novidades para o futuro da promoção turística da Amazônia, para o desenvolvimento sustentável da atividade e para a integração e a inclusão do turismo junto a todos os povos tradicionais da floresta, os ribeirinhos, quilombolas e os residentes da região.

A marca Amazônia hoje está sob a responsabilidade do Consórcio da Amazônia Legal, e as iniciativas que forem adotadas para promovê-la vão contar com o apoio do Consórcio, incluindo o apoio dos governos dos estados da região Norte e da Região Amazônica de uma forma geral. O objetivo da ação é impulsionar ainda mais o turismo do Norte do Brasil.

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