O primeiro dia das mães em casa, após quase um ano com o filho na UTI – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Nascido com cardiopatias, Dorian, de 11 meses, teve alta após tratamento na rede municipal. Foto: Edu Kapps / SMS

O Dia das Mães este ano terá um sabor especial para Jaquelini Calandrino, de 31 anos. Mãe de três crianças, a carioca vai poder aproveitar a data em casa, junto à família, depois de passar 310 dias ao lado do caçula na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Dorian, agora com 11 meses, nasceu com cardiopatias congênitas e já passou por três cirurgias no coração, com tratamentos realizados no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda (HMMABH) e no Hospital Municipal Souza Aguiar, unidades do mesmo complexo hospitalar, no Centro.

Diagnosticado com atresia pulmonar e atresia tricúspide aos 21 dias de vida, Dorian completa 1 ano no dia 3 de junho após um longo período de internação e de tratamento multidisciplinar pelas equipes de ambas as unidades. Jaquelini também é mãe de Maria Júlia, de 7 anos, e Peter, de 6 anos. Com a alta de Dorian, ela não esconde o alívio e a felicidade em celebrar o Dia das Mães na companhia de todos os filhos e no conforto do próprio lar:

– Eu passava seis dias da semana aqui, porque não queria ficar longe dele. Só voltava para casa para buscar roupas limpas. A partir de agora é vida normal, na medida do possível. Vamos seguir com os remédios para o coração e para o pulmão, que serão para o resto da vida. Sabemos que quando o Dorian ficar mais velho, ele não terá uma rotina agitada, nem vai poder praticar esportes. Mas, ainda assim, será uma vida com qualidade e que seja justa de se viver -, afirma a mãe.

Doula há quatro anos, Jaquelini comenta sobre o laço que criou com a unidade e com a equipe que a acompanhou durante as 44 semanas em que esteve no hospital acompanhando Dorian.

– O Maria Amélia é a melhor maternidade do Rio de Janeiro, a UTI deste hospital salvou a vida do meu filho. Arrisco a dizer que é a melhor do Brasil. Quem vier ganhar neném aqui pode vir com a segurança e a certeza de que vai ser bem tratado. É um lugar que eu vou amar para sempre. Durante minha atuação como doula, sempre falei bem da unidade, e escolhi vir para cá quando foi a minha vez de dar à luz -, diz ela.

Ana Murai, diretora técnica do HMMABH, ressalta a alegria em ver o pequeno paciente voltar para perto dos irmãos e relembra as superações diárias enfrentadas pelo bebê durante os meses de internação na UTI.

– A estadia do Dorian no HMMABH foi desafiadora para ele, para a mãe e para a equipe. Como profissionais de saúde, nós já sabíamos que viriam as cirurgias e muitos momentos difíceis. É uma patologia de uma complexidade enorme. Houve vezes que nós achamos que ele não fosse vencer, mas ele superou todos os obstáculos. E a Jaquelini sempre foi uma mãe positiva. Tudo isso nos estimulava -, relembra a médica.

A ginecologista e obstetra conta que a expectativa dos médicos era de que Dorian passasse não só o Dia das Mães no hospital, como também o primeiro aniversário.

– Esse é o melhor presente de Dia das Mães para a Jaquelini, e para mim também. A gente cuida, acolhe e faz o nosso melhor. Nem sempre a gente vence, mas, hoje, com a alta do Dorian, a gente venceu -, finaliza Ana.