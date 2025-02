Atendidos de 13 unidades da Fundhas voltam às aulas nesta segunda

Posted on

Relacionadas O Governo de Minas vem fazendo investimentos em áreas estratégicas e, de forma capilarizada, tem reforçado a atuação no interior do estado, levando serviços essenciais cada vez para mais perto do povo mineiro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) é um exemplo do trabalho realizado nesta gestão para que as ambulâncias possam […]