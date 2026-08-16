Corrida da Polícia Civil tem horário de largada alterado para 6h30

A mudança visa proporcionar maior conforto térmico e segurança aos participantes

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio da Delegacia-Geral, alterou para às 6h30 o horário de largada da tradicional corrida alusiva ao aniversário da instituição, marcada para o dia 19 de julho. O evento tem como objetivo reunir servidores, atletas e a comunidade em geral em uma celebração de integração, saúde e qualidade de vida.

A mudança foi definida pela comissão organizadora com o propósito de proporcionar maior conforto térmico e segurança aos participantes, considerando as condições climáticas da região durante o período da manhã.

Segundo o vice-presidente da comissão organizadora, Daniel Vieira, a antecipação da largada também favorece o desempenho dos atletas ao longo do percurso.

A solicitação foi apresentada pela comissão organizadora e aprovada pela delegada-geral da PCRR, Simone Arruda do Carmo.

“A Corrida da Polícia Civil já se consolidou como uma tradição que vai além da celebração institucional. É um momento de integração com a sociedade, incentivo à saúde e valorização da qualidade de vida. Neste ano, ajustamos o horário da largada para garantir mais conforto e segurança a todos os participantes. Convidamos a população a se inscrever e participar conosco deste evento tão importante”, destacou a delegada-geral.

“A corrida integra o calendário institucional da PCRR e busca incentivar a prática esportiva, além de fortalecer a aproximação entre a instituição e a sociedade. A expectativa é de que a edição deste ano mantenha a expressiva participação registrada em anos anteriores”, disse Simone Arruda.

Programação oficial:

6h: Concentração dos participantes

6h30: Largada geral

8h30: Premiação

9h00: Encerramento oficial

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site http://www.inscricoesroraima.com até o dia 19 de julho, podendo ser encerradas antecipadamente caso seja atingido o limite de mil vagas.

Valores das inscrições:

R$ 95: Comunidade em geral

R$ 65: Servidores da PCRR

R$ 47,50: Pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos

A delegada-geral reforçou a importância de os inscritos acompanharem as atualizações pelas redes sociais oficiais da PCRR e orientou os participantes a chegarem com antecedência ao local do evento.

“Pedimos que todos acompanhem nossas redes sociais para ficar por dentro de qualquer novidade. No dia da corrida, é importante chegar com antecedência, com tranquilidade, para que tudo aconteça de forma segura e organizada para todos”, finalizou.

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