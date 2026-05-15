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Amplifica de hoje resgata lutas históricas e desafios atuais da população negra – IFSP

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Palestra da quarta-feira, 13 de maio, será com Vitor Matos do Ministério da Igualdade (MIR); acompanhe pelo canal do IFSP no YouTube

O Amplifica desta quarta-feira, 13 de maio, tem como título “Vozes da resistência: da abolição inconclusa às lutas atuais”.  A palestra será ministrada por Vitor Matos do Ministério da Igualdade (MIR).

Acompanhe pelo canal do IFSP no YouTube, a partir das 15h.

 

Confira o cronograma do mês de maio

 

  

Sobre o Amplifica

Desenvolvido por meio de um projeto institucional com a professora Marina Kanthack Paccini Razze, o Amplifica surgiu da percepção da força da coletividade para ampliar saberes e contribuir com o surgimento de uma sociedade mais esclarecida.

Para isso, o projeto reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que, de forma virtual, oferecem: palestras, oficinas, minicursos, rodas de conversa, mesas temáticas e vídeos curtos com dicas sobre temas variados e desafiadores que dizem respeito ao nosso viver, em suas múltiplas dimensões.

As ações estão previstas para serem transmitidas semanalmente, às quartas-feiras, às 15h, no canal do IFSP no YouTube. O projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

Confira também os episódios anteriores na página do programa.

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