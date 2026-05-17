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CRONOGRAMA DE LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A SAEG, Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, segue com o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios da cidade.

Nesta sexta-feira, dia 15, será realizada a lavagem do reservatório responsável pelo abastecimento do bairro Tamandaré.

Durante a execução dos serviços, o abastecimento poderá apresentar baixa pressão ou interrupções temporárias na localidade.

A ação é fundamental para garantir a qualidade da água distribuída à população.

Para mais informações, entre em contato pelo 156 ou pelo aplicativo 156 SAEG.

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