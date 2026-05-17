EUA facilitam entrada de turistas para a Copa do Mundo 2026 e retiram caução de até R$ 75 mil

Os Estados Unidos anunciaram uma importante flexibilização nas regras de entrada para turistas estrangeiros que pretendem acompanhar a Copa do Mundo de 2026. O governo norte-americano confirmou que torcedores com ingressos oficiais para o torneio não precisarão mais pagar a chamada caução de visto, taxa que poderia chegar a US$ 15 mil — aproximadamente R$ 75 mil na cotação atual.

A medida foi divulgada nesta terça-feira (13) pelo Departamento de Estado dos EUA e beneficia cidadãos de países que anteriormente estavam sujeitos ao pagamento da garantia financeira para emissão do visto de turismo.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, com início previsto para o dia 11 de junho. A decisão do governo americano busca facilitar o fluxo de visitantes internacionais durante o evento esportivo, considerado o maior do planeta.

Jornalismo esportivo brasileiro relembra legado de Fernando Vannucci

Venda geral de ingressos de jogo de despedida da seleção começa quinta

Isenção vale para países específicos

De acordo com informações divulgadas pela agência Associated Press, a isenção será válida para turistas de cinco países classificados para a Copa e que faziam parte da lista de nações obrigadas ao pagamento da caução. São eles:

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Senegal

Tunísia

Os viajantes desses países que adquiriram ingressos oficiais para os jogos poderão solicitar o benefício por meio do chamado “FIFA Pass”, sistema criado para agilizar o processo de obtenção do visto americano.

A Secretária Adjunta de Estado para Assuntos Consulares dos EUA, Mora Namdar, afirmou que o país deseja receber torcedores do mundo inteiro sem criar obstáculos financeiros desnecessários.

Segundo ela, os Estados Unidos estão empenhados em organizar “a maior e melhor Copa do Mundo da história”.

Cartões Ourocard do Banco do Brasil; veja pontuação, salas VIP, anuidade e principais benefícios em 2026

Flu, Inter e Cruzeiro vencem e avançam na Copa do Brasil

Como funcionava a caução

A cobrança da garantia financeira havia sido implementada em agosto do ano passado e fazia parte de uma política voltada para cidadãos de países com altos índices de permanência irregular em território americano.

Na prática, solicitantes de vistos de turismo e negócios precisavam pagar valores entre US$ 5 mil e US$ 15 mil como forma de garantia. O dinheiro seria devolvido posteriormente caso o visitante respeitasse as regras do visto e deixasse o país dentro do prazo permitido.

A medida gerou repercussão internacional e foi alvo de críticas por parte de especialistas ligados ao turismo e ao setor de eventos esportivos.

Com a aproximação da Copa do Mundo, o governo americano decidiu flexibilizar as exigências para evitar dificuldades no acesso de torcedores estrangeiros.

FIFA Pass dará prioridade aos torcedores

O chamado FIFA Pass será utilizado por turistas que compraram ingressos, mas ainda não conseguiram agendar entrevista para emissão do visto americano até o dia 31 de maio.

A ferramenta permitirá prioridade no atendimento consular e facilitará os procedimentos para entrada nos Estados Unidos durante o período da competição.

A expectativa é que milhões de turistas viajem ao país durante a Copa do Mundo de 2026, principalmente para acompanhar partidas decisivas que acontecerão em cidades americanas.

A final do torneio será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, um dos principais estádios da competição.

Algumas restrições seguem mantidas

Apesar da flexibilização para parte dos torcedores, algumas restrições continuam em vigor. Viajantes do Irã e do Haiti ainda enfrentam limitações para entrada nos Estados Unidos, exceto quando ligados oficialmente às delegações esportivas da Copa do Mundo.

Mesmo assim, a retirada da caução é considerada um avanço importante para incentivar o turismo internacional e facilitar o acesso de fãs do futebol ao torneio de 2026.

Tags

EUA, Copa do Mundo 2026, visto americano, turismo, FIFA, Estados Unidos, Copa 2026, futebol, turistas, visto de entrada