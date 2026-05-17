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IFSP convida campi a participarem do Dia do Desafio 2026 – IFSP

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Campanha mundial será realizada na quarta-feira, 27 de maio, e incentiva a prática de atividades físicas, a integração e a promoção da qualidade de vida

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) convida todos os seus campi a participarem do Dia do Desafio 2026, que será realizado na quarta-feira, 27 de maio. A iniciativa integra uma campanha mundial de incentivo à prática de atividades físicas e à promoção da saúde e do bem-estar.

Com o tema “Esporte é Direito”, a edição deste ano propõe uma reflexão sobre a importância do acesso às práticas esportivas e recreativas como parte da qualidade de vida e da construção de ambientes mais saudáveis, acolhedores e integrados.

Criado no Canadá, na década de 1980, o Dia do Desafio consolidou-se como uma mobilização internacional promovida em diversos países das Américas. No Brasil, a campanha é coordenada pelo Sesc e incentiva pessoas, instituições e comunidades a interromperem suas rotinas por alguns minutos para realizar alguma atividade física ou recreativa.

Nos últimos anos, o IFSP vem ampliando sua participação na campanha por meio do engajamento crescente das unidades. As atividades promovidas pelos campi demonstraram que pequenas pausas ao longo do dia podem contribuir para o fortalecimento dos vínculos, para a promoção do bem-estar e para a construção de um ambiente institucional mais participativo.

Além da mobilização de servidores e estudantes, algumas ações também envolveram a comunidade externa, ampliando o alcance social da iniciativa e fortalecendo a integração entre o IFSP e os territórios em que está inserido.

Para 2026, a proposta é ampliar ainda mais a participação das unidades, incentivando que cada campus organize atividades de acordo com sua realidade e possibilidades. A orientação é promover ações acessíveis, coletivas e inclusivas, reforçando que o cuidado com a saúde e a prática esportiva devem estar ao alcance de todos.

Entre as atividades que podem ser desenvolvidas estão:

  • caminhadas;
  • alongamentos coletivos;
  • dança;
  • gincanas;
  • práticas esportivas;
  • pausas ativas;
  • atividades recreativas e integrativas.

Os campi que realizarem ações poderão registrá-las por meio do formulário institucional de participação, contribuindo para o compartilhamento das iniciativas desenvolvidas em toda a instituição.

Participe, mobilize sua unidade e faça parte desse movimento.

Formulário para registro de participação:
Formulário Dia do Desafio 2026

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