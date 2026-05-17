IFSP lançará portal para aproximar estudantes do mercado de trabalho – IFSP

Portal de Empregabilidade Digital ampliará as oportunidades de inserção profissional de estudantes e egressos

Estudantes e egressos do IFSP passarão a contar, ainda neste semestre, com uma nova ferramenta de aproximação com o mercado de trabalho: o Portal de Empregabilidade Digital. A ação é resultado do acordo de cooperação técnico-educativo entre o IFSP e a HEDZ Brasil Serviços de Tecnologia em RH Ltda., assinado na tarde desta quarta-feira (13).

A ferramenta permitirá que empresas divulguem vagas e encontrem estudantes e egressos do IFSP com perfis alinhados às suas demandas. “Dessa forma, as pessoas que buscam uma colocação no mercado de trabalho tornam-se visíveis para essas empresas. A plataforma acelera e qualifica o processo de busca por emprego”, afirmou Claudinei Dias de Pauda, coordenador técnico da iniciativa. Para ele, o maior diferencial da HEDZ, em relação a outras plataformas de oportunidades profissionais, são as articulações com as empresas empregadoras.

Da esquerda para a direita: Ary Bueno, Silmário dos Santos, Juliana Pimenta e Claudinei de PaudaO portal deve ser lançado ainda neste primeiro semestre de 2026. Sua implementação ocorrerá de forma gradativa, abrangendo novas regiões a cada etapa, até que todo o estado de São Paulo seja contemplado pelo projeto.

A pró-reitora de Ensino e Políticas Estudantis, Juliana de Carvalho Pimenta, destacou as articulações da HEDZ com empreendimentos de diferentes arranjos produtivos, muitos deles alinhados aos cursos ofertados pelo IFSP.

O reitor do IFSP, Silmário Batista dos Santos, parabenizou a pró-reitora pela iniciativa, que demonstra a preocupação da Instituição com todos os momentos da trajetória acadêmica e profissional dos estudantes.

Ary Silveira Bueno, membro do Conselho da HEDZ, mencionou os acordos já firmados com outras instituições de ensino e a grande aceitação das plataformas desenvolvidas pela empresa, que podem oferecer, inclusive, outras funcionalidades voltadas à inserção dos estudantes no mercado de trabalho.