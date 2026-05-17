Japorã avança em segurança pública e infraestrutura com autorização de obras na área urbana e rural

Japorã entrou em uma nova etapa de investimentos com a presença do governador Eduardo Riedel, na cidade, nesta quinta-feira (14), para autorizar o início de duas obras voltadas à segurança pública e à infraestrutura urbana e rural.

As ações incluíram a construção da nova Delegacia de Polícia Civil e a pavimentação asfáltica com drenagem de águas pluviais no Distrito de Jacareí. O investimento total somou cerca de R$ 5,1 milhões, com impacto direto para aproximadamente 8,4 mil habitantes. O terreno destinado à construção da delegacia foi doado pela administração municipal.

O governador Eduardo Riedel destacou que as obras e investimentos na cidade trazem resultados diretos à população ao longo do tempo.

“Poder caminhar o Estado e acompanhar não só o que a gente inicia, mas também a consequência do que foi plantado lá atrás, daquilo que foi pensado, discutido, ouvido e executado, é uma grande satisfação.”

Ao comentar os avanços locais, mencionou a evolução da infraestrutura e o impacto da gestão urbana na qualidade de vida. “Quando a gente vê uma cidade organizada, com iluminação, ciclovia e cuidado com os espaços, isso mostra zelo com as pessoas e compromisso com o bem-estar da população.”

A nova estrutura passará a abrigar a Sala Lilás, já instalada no município desde outubro de 2025, e que tem a finalidade de oferecer atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência.

Riedel abordou ainda a importância dos investimentos em segurança pública como base para o desenvolvimento. “A segurança pública garante um ambiente de estabilidade e competitividade. O Estado precisa estar presente, assegurando tranquilidade para quem vive e para quem investe”.

Na área de infraestrutura, foi assinado termo para a pavimentação de ruas no Distrito de Jacareí, com investimentos de R$ 2,65 milhões, viabilizado por emenda parlamentar, dentro do programa MS Ativo Municipalismo. A obra foi projetada para concluir o processo de urbanização de 100% das vias do distrito, incluindo a Avenida Perimetral, conhecida como Rua da Invasão, que atende mais de 50 famílias.

A economia local é baseada na agricultura familiar, com produção de soja, milho e pecuária, o que reforça a importância da pavimentação para o escoamento da produção e melhoria das condições de mobilidade.

O prefeito de Japorã, Vitor Malaquias, associou o momento à consolidação de parcerias institucionais e ao avanço de projetos estruturantes no município, ao comentar a agenda de investimentos e entregas ao longo da semana.

“O povo de Japorã é muito grato a essa parceria com o Governo do Estado, e ainda temos muita coisa para conversar e fazer. Tenho certeza de que, ao longo do tempo, vamos conseguir colocar tudo em dia.”

Ao abordar a construção da nova Delegacia de Polícia Civil, Vitor Malaquias apontou o avanço que a estrutura representa para a segurança pública local e reforçou a necessidade de ampliação do atendimento. “A construção da delegacia é um grande avanço para o nosso município. E a gente já deixa registrado também o pedido para que, junto com a estrutura, venha um delegado fixo para Japorã”.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS