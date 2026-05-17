Polícia Civil de Roraima participa de encontro estratégico nacional para fortalecimento do combate ao crime organizado e recuperação de ativos

Evento é totalmente voltado para as temáticas de enfrentamento qualificado ao crime organizado e à recuperação de ativos ilícitos

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) participa, em Salvador (BA), de 12 a 15 de maio, de um dos mais importantes encontros nacionais voltados ao enfrentamento qualificado ao crime organizado e à recuperação de ativos ilícitos. Representando o Estado de Roraima, integram a programação a delegada Gianne Delgado Gomes, titular da Delegacia de Recuperação de Ativos, e o delegado Wesley Costa de Oliveira, representante da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas Organizadas.

O evento reúne integrantes da Renorcrim (Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento das Organizações Criminosas) e da Recupera (Rede Nacional de Recuperação de Ativos), consolidando uma agenda estratégica promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculada ao MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), com foco na ampliação da capacidade técnica dos estados, no fortalecimento das políticas públicas de segurança e no aperfeiçoamento de estratégias voltadas à asfixia financeira de organizações criminosas.

A participação da delegada Gianne Gomes pela Recupera e do delegado Wesley Costa de Oliveira pela Renorcrim evidencia a inserção da PCRR em uma política nacional de integração e qualificação contínua, voltada à modernização das investigações e ao fortalecimento institucional das forças de segurança pública estaduais.

Para a delegada Gianne Gomes, o encontro representa uma iniciativa estratégica do Governo Federal para fortalecer tecnicamente os estados no enfrentamento ao crime organizado, especialmente no campo da recuperação patrimonial e financeira.

“Participar de um encontro dessa magnitude é fundamental para aperfeiçoarmos técnicas, compartilharmos experiências e fortalecermos a atuação integrada. A recuperação de ativos é uma ferramenta essencial para enfraquecer financeiramente estruturas criminosas e ampliar a efetividade das investigações”, destacou.

O delegado Wesley Costa de Oliveira ressaltou que o investimento em capacitação e integração institucional amplia significativamente a eficiência operacional das unidades especializadas no combate às organizações criminosas.

“Esses espaços de capacitação e cooperação são indispensáveis para que possamos alinhar estratégias, trocar experiências e construir respostas mais qualificadas frente ao avanço das organizações criminosas. O combate ao crime organizado exige inteligência, integração e atualização constante”, afirmou.

Durante a programação, são debatidos temas estratégicos como inteligência financeira, rastreamento patrimonial, cooperação interestadual, técnicas avançadas de investigação e instrumentos jurídicos voltados à descapitalização de organizações criminosas.

Segundo a delegada Gianne Gomes, iniciativas como essa demonstram a preocupação do MJSP em fortalecer tecnicamente os profissionais de segurança pública dos estados, promovendo uma atuação mais especializada e eficiente no enfrentamento às estruturas financeiras que sustentam o crime organizado.

Já para o delegado Wesley Costa de Oliveira, o investimento contínuo em capacitação, inteligência e cooperação institucional é fundamental para ampliar a capacidade das forças de segurança de desarticular organizações criminosas, recuperar ativos ilícitos e consolidar políticas públicas mais eficazes no combate estruturado à criminalidade complexa.

O post Polícia Civil de Roraima participa de encontro estratégico nacional para fortalecimento do combate ao crime organizado e recuperação de ativos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.