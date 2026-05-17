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Prefeitura de Sorocaba cadastra voluntários para atuar no programa Movimento Mulher Plena 40+ – Agência de Notícias

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A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), realiza o cadastro de voluntários interessados em contribuir no Espaço 360º com o Programa Movimento Mulher Plena 40+ que tem como objetivo fortalecer a rede de apoio multiprofissional destinada ao atendimento integral das mulheres participantes, promovendo saúde, bem-estar, acolhimento e qualidade de vida.

O programa possui caráter multidisciplinar, envolvendo áreas como Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Educação Física, Saúde da Mulher e outras correlatas, que são convidados a integrar um banco de profissionais voluntários para atuação nas atividades propostas.

Os cadastros devem ser realizados pelo link oficial disponibilizado pela Secretaria da Mulher https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/banco-de-voluntarios/, seguindo as orientações fornecidas para o preenchimento do cadastro.

O Banco de Voluntários seguirá as normas do Decreto Municipal nº 25.688/2020, do Município de Sorocaba, e da Lei Federal nº 9.608/1998, garantindo legalidade, transparência e organização no processo de seleção e convocação dos profissionais.

Para mais informações, entrar em contato com o Espaço 360 via whatsapp (15) 99271-0515. O endereço é Av. Moreira César, 398, no Centro.

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