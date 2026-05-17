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Projeto Elas Lideram forma nova turma de empreendedoras em João Pessoa

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A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta quarta-feira (13), a última aula da segunda turma do programa de mentoria Elas Lideram, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino na Capital. O encontro aconteceu no auditório do Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados, e marcou a formação de mais 30 mulheres empreendedoras capacitadas pelo projeto.

O Elas Lideram é executado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com o Sebrae Paraíba, Casa Empreendedora Hub e Be.Labs Aceleradora. O programa é gratuito e destinado a mulheres cis e trans, maiores de 18 anos, residentes em João Pessoa, que já possuem negócios, desejam empreender ou buscam retomar suas atividades profissionais.

De acordo com o secretário executivo da Sedest, João Bosco, o programa representa uma importante ferramenta de transformação econômica e social para as participantes. “Hoje nós estamos aqui entregando para a sociedade pessoense 30 novas empreendedoras. O programa Elas Lideram é uma verdadeira mentoria que trabalha desde técnicas de gestão até inovação e posicionamento de mercado. Essas mulheres saem daqui capacitadas para dar sustentabilidade aos seus empreendimentos”, destacou.

Ele também ressaltou que as participantes terão acesso a linhas de crédito para impulsionar seus negócios. “Elas vão poder desenvolver novas tecnologias e novas visões dentro dos seus empreendimentos. O programa está sendo um grande sucesso”, completou.

A analista do Sebrae-PB, Ana Maria Mota, destacou a importância da parceria entre as instituições para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. “É de grande importância essa parceria do Sebrae com a Prefeitura de João Pessoa, onde trabalhamos grupos de mulheres empreendedoras para que elas se sintam fortalecidas e preparadas para atuar no mercado de forma competitiva e colaborativa. Já consideramos essa iniciativa um caso de sucesso”, afirmou.

Marcela Fujiy, fundadora da Be.Labs, ressaltou o impacto social e econômico do programa. “É muito importante ter uma gestão municipal que entende que o fomento ao empreendedorismo feminino não é apenas sobre empreendedorismo, mas também sobre desenvolvimento econômico e mobilidade social. Essas mulheres saem daqui mais confiantes, faturando mais e com acesso a crédito, que é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas empreendedoras”, explicou.

Metodologia inovadora – O programa utiliza a metodologia ‘Efeito Furacão’ desenvolvida pela Be.Labs, que aborda temas como inovação, propósito, diversidade, planejamento, finanças, aspectos jurídicos, marketing digital, plano de negócios e organização empresarial. A formação acontece em formato híbrido, com aulas presenciais e online, além de mentorias coletivas e individuais especializadas.

Além da capacitação, as participantes têm acesso ao Programa Eu Posso, da Sedest, que oferece linhas de crédito orientado para investimento nos negócios. Os valores chegam a até R$ 10 mil para pessoa física e até R$ 20 mil para pessoa jurídica, ambos com carência de seis meses.

Empreendedoras destacam transformação – As participantes relataram os impactos positivos do programa em suas trajetórias pessoais e profissionais. A empreendedora Glória Maria afirmou que o curso foi um “divisor de águas”. “Eu já trabalhava com fotografia e comunicação, mas o curso me deu direcionamento para fazer meu negócio crescer. As mentorias foram extremamente importantes e me ajudaram a confiar ainda mais no meu trabalho”, relatou.

Cristina Gomes destacou que a formação mostrou que é possível conciliar empreendedorismo com os desafios da vida pessoal. “O curso me mostrou que eu posso empreender como mulher, mãe e profissional. Aprendi muito sobre áreas do meu negócio que eu não entendia. Hoje eu me sinto preparada”, disse.

Já Keliane Oliveira afirmou que a experiência trouxe uma verdadeira transformação. “As mentorias ajudaram a identificar as dores de cada empreendimento. Foi uma transformação tanto na vida profissional quanto pessoal. Minha empresa só teve a ganhar com isso”, comentou.

Inclusão e fortalecimento feminino – Em 2026, o programa abriu 60 vagas, divididas em duas turmas de 30 participantes, com reserva de 10% das vagas para mulheres negras, pretas e pardas, dentro da política de ações afirmativas.

Outro destaque é a criação da rede Elas Lideram Juntas, que busca fortalecer o apoio entre mulheres empreendedoras, promovendo troca de experiências, colaboração e continuidade do desenvolvimento dos negócios.

Na prática, o programa vem se consolidando como uma importante política pública da Prefeitura de João Pessoa para promover inclusão produtiva, equidade de gênero, acesso ao crédito, qualificação profissional e fortalecimento dos pequenos negócios liderados por mulheres.

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