Corpo de homem é encontrado por morador em terreno baldio em Boa Vista

Um corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado por um morador, em um terreno baldio, na rua José Pinheiro, no bairro Liberdade, na tarde desta sexta-feira, 15.
De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR), a guarnição recebeu o chamado por volta das 16h. Ao chegar no local indicado, a equipe constatou que o corpo estava em avançado estado de decomposição.
A Polícia Civil de Roraima e a equipe de perícia criminal compareceram e realizaram os procedimentos de praxe. Após a conclusão da perícia, encaminharam ao Instituto de Medicina Legal.
Ainda não há informações sobre a causa da morte.
Fonte: Da Redação