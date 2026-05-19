Cozinhas Comunitárias já serviram aproximadamente 10 milhões de refeições gratuitas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Em funcionamento desde janeiro, a unidade serve 280 refeições por dia – Iago Campos / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, visitou neste sábado (16/5) a Cozinha Comunitária Carioca Cantinho do Bem da Saibreira, em Bangu. Em funcionamento desde janeiro, a unidade serve 280 refeições diariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, previamente cadastradas. De janeiro até maio, a cozinha já distribuiu 15.476 refeições. No acumulado entre 2022 e março de 2026, já são 75 cozinhas e quase 10 milhões de refeições gratuitas destinadas a pessoas em situação de insegurança alimentar.

O prefeito Eduardo Cavaliere não somente conheceu a unidade como fez questão de saborear um prato de feijoada com arroz e farofa. Ele destacou que o sucesso do programa comprova que a Prefeitura está atenta às pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade.

– Nessas 75 cozinhas, é atendido quem mais precisa. Cada pessoa que recebe essa refeição foi identificada, foi parte de um diagnóstico. Existe um olhar de atenção priorizando quem mais precisa, onde a fome aperta mais, onde há uma situação de extrema vulnerabilidade – disse.

Lançado em junho de 2022, o programa vem ampliando significativamente sua capacidade de atendimento. O secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, destacou o impacto social das Cozinhas Comunitárias no dia a dia da população.

– Essas novas cozinhas estão renovando o ânimo da população carioca, que precisa de alimento, que precisa de garantias de segurança alimentar. As favelas da Zona Oeste e da Zona Norte têm uma demanda por segurança alimentar grande. Quando a gente chega numa cozinha comunitária carioca e vê a fila formada, não é só sobre comida. É sobre dignidade, é sobre cuidado com quem mais precisa. Cada refeição entregue ali carrega um pouco de esperança. Nosso trabalho é garantir que essas pessoas não sejam esquecidas e que tenham, todos os dias, o básico na mesa – disse.

As cozinhas comunitárias funcionam dentro das comunidades. As assistentes sociais realizam o cadastramento e a análise das condições socioeconômicas para identificar se a família está apta a receber o benefício.

Mãe de dois filhos, a dona de casa Luciana Paula da Silva, moradora de Bangu, é uma das contempladas. Ela elogiou a variedade das refeições oferecidas diariamente:

– A comida é ótima, e as pessoas que atendem são muito boas de coração, sempre me recebem com carinho e atenção. É uma refeição maravilhosa. A comida é variada: frango, feijoada, carne moída, e sempre tem uma fruta. É uma boa economia. Ajuda bastante. Uma ajuda muito bem-vinda.

Prefeito anuncia Morar Carioca na Pavuna

O prefeito Eduardo Cavaliere lançou as obras de urbanização e de infraestrutura nas comunidades Nova Conquista, na Pavuna, e na Associação Comunitária Vila Alvorada e Vila Bereti, em Anchieta. O investimento de R$ 14,7 milhões nas duas áreas representa dignidade, segurança e acesso a direitos básicos para 3,1 mil pessoas de 781 domicílios. As ações incluem redes de água e esgoto, drenagem, iluminação pública, pavimentação e contenção de encostas, além de paisagismo, equipamentos de saúde, educação, cultura e lazer. As obras integram o programa Morar Carioca, executado pela Secretaria Municipal de Habitação (SMH).

Desde 2021, a Prefeitura do Rio já investiu um total de R$ 873,653 milhões em obras do Morar Carioca em todas as regiões do Rio, entre os projetos já concluídos, em andamento e com intervenções a iniciar.