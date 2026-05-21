Governo de Minas lança política de desenvolvimento agrícola para a região Central e entrega títulos de regularização fundiária em Curvelo

Assinatura do decreto, considerado um marco para o planejamento territorial e o desenvolvimento agropecuário de Minas, ocorreu na abertura da Expo Curvelo 2026
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