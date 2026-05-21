Governo de Minas lança política de desenvolvimento agrícola para a região Central e entrega títulos de regularização fundiária em Curvelo

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Estão publicados os editais para ingresso nos cursos de mestrado e de doutorado em Administração da Udesc. São 49 vagas distribuídas em quatro cursos. Cada candidato pode se inscrever em apenas um dos quatro cursos oferecidos. Os interessados em ingressar nos mestrados precisam ter diploma de graduação. Já para se inscrever nos doutorados, é exigido […]