Os cartões que realmente fazem sentido com R$ 1 milhão em 2026

Por MRNews



Quais são os cartões que fazem mais sentido para quem tem 1 milhão de reais para ter e isentar?

1. Itaú The One — o teto mais realista no Itaú para essa faixa

O Itaú The One virou o principal cartão premium do Itaú abaixo do novo universo World Legend.

O problema é que:

a isenção pesada normalmente exige patrimônio muito maior;

o banco depende bastante do “Minhas Vantagens”;

principalidade pesa absurdamente.

Mas o cartão entrega:

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LoungeKey ilimitado;

até 4 pontos por dólar no Private;

concierge premium;

benefícios em hotéis, restaurantes e experiências.

Com R$ 1 milhão, você até consegue o The One dependendo:

da agência;

do relacionamento;

do gerente;

da movimentação.

Mas World Legend ainda está acima dessa faixa para a maioria dos clientes.

Com 1 milhão você chega próximo ao nível 5 do Minhas Vantagens e pode conseguir a isenção.

2. C6 Carbon virou o “sweet spot” da alta renda

O C6 Carbon talvez seja hoje o cartão mais equilibrado para quem tem patrimônio na casa de R$ 1 milhão.

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Porque ele entrega algo raro:

isenção total relativamente alcançável;

salas VIP quase completas;

DragonPass;

LoungeKey;

convidados;

adicionais;

pontuação forte.

E o detalhe importante:

o Graphene já virou praticamente outro nível de patrimônio e relacionamento.

Muita gente da alta renda percebeu que:

o Carbon entrega 80% da experiência;

com muito menos dor de cabeça.

Hoje o Carbon faz mais sentido real que o próprio Graphene para muita gente.

3. Caixa Ícone continua extremamente subestimado

O Caixa Ícone continua sendo um dos cartões mais “silenciosamente fortes” do Brasil.

Ele não tem o marketing do BTG ou do Itaú, mas entrega:

ótima pontuação;

potencial de isenção total;

benefícios premium;

boa estrutura para viagens.

E o mais importante:

a Caixa costuma valorizar muito relacionamento e principalidade.

Para quem:

porta salário;

investe;

usa Pix;

concentra relacionamento;

o Ícone pode sair muito mais barato que vários ultra premium. Com 1 Milhão você tem a isenção da anuidade desse cartão!

4. BB Altus Liv: excelente… mas depende muito do gerente

O BB Altus Visa Infinite talvez seja um dos cartões mais desejados do momento.

Mas existe um detalhe enorme:

o Banco do Brasil ainda funciona muito no modelo “relacionamento humano”.

Na prática:

gerente pesa muito;

agência pesa;

relacionamento pesa;

insistência pesa.

Com R$ 1 milhão investido:

você até consegue;

pode conseguir isenção;

mas normalmente precisa negociar bastante.

Em troca, o Altus Liv entrega:

LoungeKey ilimitado;

DragonPass;

pontuação excelente;

adicionais;

ecossistema Private/Estilo forte.

5. XP Legacy entrou forte na briga premium

O XP Legacy cresceu bastante entre investidores de alta renda.

O foco dele é diferente:

cashback forte;

integração com investimentos;

experiência premium;

cartão metálico;

benefícios Visa Infinite.

A XP costuma usar patrimônio investido como principal critério de elegibilidade.

E aqui entra um ponto importante:

muitos clientes conseguem negociar isenção mesmo sem cumprir exatamente todas as regras públicas. (Reddit)

Hoje o Legacy virou uma alternativa muito interessante para quem:

prefere cashback;

quer fugir dos bancões;

quer um ecossistema mais moderno.

Esse é o movimento correto. Só libera com 1 milhão.

Antigamente o objetivo era:

“ter o cartão mais exclusivo”.

Hoje, muita gente da alta renda percebeu que faz mais sentido buscar:

isenção;

salas VIP;

convidados;

pontuação;

flexibilidade;

bom relacionamento.

E honestamente? Com R$ 1 milhão investido, o melhor equilíbrio atualmente provavelmente está entre:

C6 Carbon;

BB Altus;

Caixa Ícone;

XP Legacy;

Itaú The One.

Enquanto alguns ultra exclusivos:

exigem patrimônio muito maior;

cobram anuidades enormes;

dificultam upgrade;

dependem de convite interno.

Perfil Melhor escolha Melhor equilíbrio geral C6 Carbon Melhor relacionamento bancão BB Altus Melhor cartão “escondido” Caixa Ícone Melhor para cashback XP Legacy Melhor experiência Itaú Itaú The One Ultra exclusivo de verdade World Legend (acima dessa faixa)

E o mais curioso:

em 2026, o cartão mais inteligente raramente é o mais raro.

Às vezes, o melhor cartão é simplesmente aquele que: