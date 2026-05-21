Santa Catarina avança na assistência renal com expansão e fortalecimentos dos serviços

Fotos: Comunicação Ascene

Nesta sexta-feira, 15, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, destacou os avanços do Governo de Santa Catarina na ampliação dos serviços de Terapia Renal Substitutiva (TRS), durante o evento “Nefrociclos: da prevenção à inovação”, realizado em Balneário Camboriú. Em 2025, o estado contabilizou 539 mil procedimentos de hemodiálise, atendendo, em média, 41 mil pacientes por mês.

Durante sua apresentação, o secretário destacou os avanços conquistados desde a aprovação da Linha de Cuidado das Pessoas com Doença Renal Crônica. Atualmente, Santa Catarina conta com 32 serviços habilitados pelo Ministério da Saúde, distribuídos por todas as 17 Regiões de Saúde, e está em processo de expansão com uma nova unidade na Grande Florianópolis.

“Estamos seguindo a determinação do governador Jorginho Mello de avançar continuamente nas políticas públicas de saúde, entre elas o fortalecimento da Linha de Cuidado das Pessoas com Doença Renal Crônica. Ainda há muito a fazer, mas já avançamos significativamente com o apoio da Ascene. Estamos expandindo a rede, criando novas unidades e investindo em incentivos financeiros para acompanhar o crescimento populacional decorrente da migração para o estado, garantindo atendimento de qualidade próximo de onde o cidadão vive”, afirmou Demarchi.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem ampliado significativamente o suporte às clínicas de TRS. Entre as ações de fortalecimento, o repasse de complementação estadual para sessões de hemodiálise. Além disso, o Estado oferece incentivos para procedimentos de diálise peritoneal e para o implante e retirada de cateteres.

Desde 2023, a rede estadual foi fortalecida com novas habilitações em hemodiálise e diálise peritoneal nas regiões da Grande Florianópolis e Nordeste. Já na Atenção Pré-Dialítica — estágios 4 e 5 da doença renal crônica — foram habilitados nove novos serviços em regiões como Médio Vale do Itajaí, Laguna e Meio-Oeste.

Programação

O encontro reuniu especialistas para debater temas relacionados ao cuidado do paciente renal crônico. Entre os palestrantes, o coordenador da SC Transplantes, Joel de Andrade, apresentou os avanços e perspectivas dos transplantes e das políticas públicas no estado. Ele destacou o êxito do sistema estadual ao longo das últimas duas décadas, que se consolidou como referência nacional. “O objetivo é, em parceria com a nefrologia, aprimorar ainda mais o cenário para os pacientes que necessitam desses procedimentos”, afirmou.

Nova Diretoria

O secretário Diogo Demarchi reforçou o compromisso do Estado em manter o diálogo próximo com as entidades prestadoras de serviço durante a posse da nova diretoria da Associação dos Centros de Nefrologia de Santa Catarina (ASCENE) para o quadriênio 2026-2029. Com foco no fortalecimento da assistência ao paciente renal, Leandro Lorga, controller da Fundação Pró-Rim, assumiu a presidência, sucedendo Tarcísio Steffen, diretor-executivo da Associação Renal Vida.

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Josiane Ribeiro

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