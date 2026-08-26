GCM de Sorocaba apreendeu adolescente e mais de 300 porções de entorpecentes no Jardim Hungares – Agência de Notícias

Em ação realizada, na noite da última quinta-feira (14), durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Hungares, Zona Norte da cidade, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), em ronda preventiva, apreendeu um adolescente de 14 anos e 335 porções de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada na Rua Maria José Lisboa, quando os guardas avistaram dois indivíduos carregando sacolas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens tentaram fugir por uma área de mata, dispensando as sacolas.
A equipe conseguiu alcançar um dos suspeitos, um adolescente de 14 anos, que apresentou resistência no momento da abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção para garantir a segurança dos agentes e do próprio acusado.
Nas sacolas, recuperadas pela GCM, foram localizadas 335 porções de entorpecentes, sendo 174 porções de substância análoga ao crack, 113 porções de cocaína e 48 porções de maconha.
A responsável legal do adolescente foi comunicada sobre a ocorrência e ambos foram encaminhados ao Plantão Policial juntamente com os entorpecentes apreendidos. A autoridade policial registrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos legais, o menor foi liberado.