NOTÍCIAS

Prefeitura reforça importância da vacinação para proteger gestantes e bebês

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura reforça importância da vacinação para proteger gestantes e bebês

Durante o Mês das Mães, a Prefeitura de João Pessoa reforça a importância da vacinação como um cuidado essencial para proteger a saúde das gestantes e dos bebês nos primeiros meses de vida. A atualização da caderneta vacinal durante a gestação é uma das principais formas de prevenção contra doenças graves e complicações respiratórias.

A recomendação é que todas as gestantes verifiquem a situação vacinal e mantenham em dia as doses das vacinas dT (tétano), dTpa (coqueluche), Influenza, Hepatite B e Covid-19. Além dessas, uma nova vacina passou a integrar recentemente o calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

A imunização contra o VSR é destinada às gestantes e tem como objetivo proteger os bebês principalmente nos primeiros seis meses de vida, fase em que são mais vulneráveis a infecções respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia. “Orientamos que as gestantes mantenham o cartão de vacinação atualizado e procurem uma sala de vacina da Rede Municipal mais próxima para receber a dose. A vacina contra o VSR está disponível em toda a Rede Municipal de Saúde, com atendimento em porta aberta, permitindo que gestantes a partir da 28ª semana de gestação sejam vacinadas”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A administração do imunizante pode ser feita nas Unidades de Saúde da Família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e também nos cinco pontos móveis criados para ampliar o acesso da população. A vacina é aplicada em dose única e não possui restrição quanto à idade materna.

A proteção ocorre por meio da transferência de anticorpos da mãe para o bebê ainda durante a gestação, garantindo mais segurança ao recém-nascido nos primeiros meses de vida. “A vacinação materna desempenha papel fundamental na redução de hospitalizações e complicações causadas pelo VSR”, orientou o chefe da Imunização do município.

O Vírus Vincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Como não existe tratamento antiviral específico para a infecção, as terapias disponíveis são voltadas apenas para suporte clínico, reforçando a importância da prevenção por meio da vacinação.

Os profissionais de saúde alertam também que algumas vacinas são contraindicadas durante a gestação por serem produzidas com vírus vivo atenuado, a exemplo da Tríplice Viral, Varicela (catapora) e Febre Amarela. Esta última, exceto em situações de alto risco e mediante avaliação médica.

“Além das gestantes, a orientação é que todas as mulheres mantenham o cartão de vacinação atualizado. A vacinação é uma importante aliada na prevenção de doenças e na promoção da saúde”, completou Fernando Virgolino.

Encontre o local mais próximo para se vacinar, em salas ou pontos móveis:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Prefeito Arthur Henrique decreta ponto facultativo nesta terça-feira, 24

Posted on Author boavistaagora.com.br

Prefeito Arthur Henrique em entrevista ao programa Rádio Verdade – Foto: Leo Costa/Semuc/PMBV A Prefeitura de Boa Vista declarou ponto facultativo nas repartições públicas do município nesta terça-feira, 24, (véspera de Natal) e 31 de dezembro (véspera de ano novo). Conforme o município, serão mantidos apenas os serviços essenciais nesta terça-feira, assim como no feriado do dia 25. Desse modo, nesses dois dias, […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Instituto de Previdência abre edital de credenciamento para médicos pediatras 

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) abrirá, na próxima segunda-feira (29/7), o edital para o credenciamento de médicos pediatras. As contratações visam garantir a oferta de serviços de assistência à saúde dos dependentes menores de idade dos servidores públicos do Estado vinculados ao Instituto, em Belo Horizonte.  Os interessados […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Leilão de imóveis da MGI arrecada R$ 3,7 milhões

Posted on Author boavistaagora.com.br

O segundo leilão deste ano da Minas Gerais Participações (MGI) garantiu arrecadação de R$ 3,7 milhões, com a venda de mais de 70% dos 68 imóveis disponíveis para venda. Entre as propriedades negociadas estão casas, lotes e terrenos em cidades como Ibirité, Betim, Brasilândia de Minas e Coronel Fabriciano. O leilão ocorreu de 12/3 a quinta-feira (9/5). O […]