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Seleção cursos técnicos 2026/2: resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição – IFSP

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Confira o documento; candidatos que não obtiveram isenção devem pagar o boleto até o dia 19 de maio (terça-feira)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publica o resultado final (após os recursos) dos pedidos de isenção da taxa de inscrição solicitados no processo seletivo para os cursos técnicos 2026/2. 

Os candidatos que não conseguiram a isenção devem fazer o pagamento da taxa, via boleto, conforme o item 6 do Edital, até o dia 19 de maio, terça-feira. Para saber como gerar o boleto, consulte o item 18 do Tutorial de Inscrições

Os documentos relacionados ao processo seletivo estão disponíveis na página da seleção no site da Fundação CEFETMINAS, organizadora do exame.

Mais informações sobre os cursos e campi do IFSP podem ser conferidos em ifsp.edu.br/ps2026cs. 

 

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