Sampaio faz mais quatro alterações no alto escalão do Governo



Deputado Soldado Sampaio – Foto: Reprodução/Redes Sociais



O governador de Roraima, Soldado Sampaio, nomeou quatro novos secretários para compor o alto escalão do Governo. As nomeações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 12 de maio.

Entre as alterações, está a nomeação do coronel da Polícia Militar de Roraima, Dagoberto da Silva Gonçalves, para o cargo de Secretário de Estado da Justiça e Cidadania. Outro policial militar nomeado é o major Rodeval Marques Andrade Sousa, para o cargo de Secretário-Chefe Adjunto da Casa Militar.

Além disso, outra alteração no Governo foi na Secretaria dos Povos Indígenas, designou Felipe de Macedo Paes Barreto para ser secretário adjunto. Já na Secretaria de Gestão Estratégica e Administração, nomeou como secretária adjunta a Rozinara Barreto Alves.

Fonte: Da Redação

