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GCM recupera motocicleta furtada em área de mata na Vila Mineirão – Agência de Notícias

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Foto: Divulgação/GCM

Durante patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde da última sexta-feira (15), a equipe localizou uma motocicleta, produto de furto, escondida em uma área de mata da Vila Mineirão.

Os guardas realizavam ronda pela região quando perceberam uma área com a vegetação amassada, o que levantou suspeitas. Durante averiguação no local, foi encontrada uma motocicleta abandonada. Após consulta aos sistemas informatizados, constatou-se que o veículo possuía registro de furto, ocorrido no dia anterior.

Diante dos fatos, a equipe fez contato com a autoridade policial de plantão e também com a proprietária da motocicleta. O veículo foi encaminhado ao Plantão Policial para apresentação da ocorrência e, posteriormente, foi devolvido à vítima.

A ação reforça a importância do trabalho preventivo e de patrulhamento realizado pela Guarda Civil Municipal, nos bairros da cidade.

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