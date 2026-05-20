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A Copa do Mundo de 2026 está chegando… – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em A Copa do Mundo de 2026 está chegando… – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Copa do Mundo de 2026 está chegando…

O clima de comemoração já toma conta das ruas, e com ele vêm as tradicionais pinturas que demonstram toda a paixão e torcida pelo Brasil.

Mas atenção: para realizar pinturas nas vias públicas é necessário seguir as legislações estabelecidas pela Prefeitura e pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, além de solicitar autorização junto ao setor de Protocolo Geral da Prefeitura.

A fiscalização estará ativa, e pinturas realizadas sem autorização poderão ser penalizadas.
É tempo de união, festa e muita torcida pelo nosso país.

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