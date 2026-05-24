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Região do Maracanã terá esquema especial de trânsito para jogo Fluminense x Bolivar, terça-feira (19/05) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Operação da CET-Rio começa com interdições no entorno do estádio a partir das 17h. Arte: CET-Rio

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) implantará uma operação especial de trânsito nesta terça-feira (19/05), das 17h às 23h, para o jogo entre Fluminense e Bolivar (BOL) pela Conmebol Libertadores. A partida será realizada às 19h, no Estádio do Maracanã. Além das proibições já existentes, outras vias terão restrição de estacionamento a partir das 10h.

O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas, que atuarão na orientação dos motoristas. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

A operação visa promover a segurança viária, a fluidez do tráfego e a manutenção dos cruzamentos livres, além de orientar pedestres e torcedores.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR), irão monitorar toda a movimentação por meio de câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Interdições

Das 17h às 23h
– Rua Professor Eurico Rabelo.
– Rua Artur Menezes.
– Rua Conselheiro Olegário.
– Rua Isidro de Figueiredo.
– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo.
– Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Mata Machado.

Das 17h30 às 23h

– Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua Dona Zulmira e a avenida Rei Pelé.
– Avenida Rei Pelé, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier até a altura do Museu do Índio.
– Avenida Maracanã, sentido Tijuca, entre a avenida Rei Pelé e a rua São Francisco Xavier.
– Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos.
– Rua Mata Machado, entre a avenida Paula Sousa e a avenida Maracanã.
– Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.

Proibição de estacionamento
Das 10h às 23h

– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.
– Rua Isidro de Figueiredo.
– Rua Artur Menezes.
– Rua Conselheiro Olegário.
– Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

Rotas alternativas
Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul
-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;
-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;
-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Categoria:

  • 19 de maio de 2026
    • Marcações: Copa Libertadores estacionamento Fluminense Interdição Maracanã tráfego trânsito

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