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Secretaria de Saúde alerta população sobre como evitar focos do Aedes aegypti

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A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) emitiu um alerta sobre como os focos do mosquito Aedes aegypti podem ser eliminados e evitados pela população no período chuvoso. A Gerência de Vigilância Ambiental (GVAM) destaca que a principal medida é não deixar água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou recipientes abertos.

“Com a chegada da chuva, o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti, fica elevado em decorrência da maior quantidade de água parada, sendo necessário um cuidado redobrado com a limpeza dos locais onde possa haver o acúmulo dessa água e possíveis focos do inseto”, alertou Juliana Trigo, gerente da GVAM.

A Vigilância Ambiental reforça ainda que 10 minutos por semana são suficientes para proteger sua casa e família, colocando na rotina cuidados básicos para evitar o Aedes aegypti. Vale ressaltar que o mosquito pode se desenvolver em pouca quantidade de água parada.

Principais cuidados – As principais medidas que a população deve tomar passam pelo cuidado básico de não deixar água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas ou recipientes abertos. É necessário manter caixas d’água, tonéis e reservatórios sempre bem tampados e calhas, ralos e lajes limpos e secos, a fim de se evitar o acúmulo de água da chuva.

A GVAM orienta também que as pessoas coloquem areia nos pratos e vasos de plantas, façam o descarte correto do lixo através de sacos bem fechados, de preferência no dia da coleta. Com relação a quintais e terrenos, eles devem sempre estar limpos e livres do lixo acumulado, e as piscinas com água bem tratada e cobertas.

“Uma outra recomendação muito importante é que a população receba os agentes de endemias devidamente identificados e siga as orientações da Vigilância”, pontuou a gerente da GVAM.

Canais de contato – A Gerência de Vigilância Ambiental de João Pessoa atende as solicitações e denúncias da população através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, das ouvidorias e pelos telefones (83) 3213-7781 e (83) 3213-7782, além do “Xô Dengue” no número (83) 99395-1971.

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