Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura nova quadra poliesportiva em escola estadual de Teófilo Otoni

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, inaugurou, nesta quarta-feira (20/5), a nova quadra poliesportiva da Escola Estadual Ione Lewick Cunha Melo, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. A obra foi executada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), com investimento de R$ 1,46 milhão, garantindo um espaço adequado para aulas de educação física, práticas esportivas, convivência e realização de atividades coletivas da comunidade escolar.

A reforma da quadra contemplou uma estrutura de 1.080 metros quadrados, com a instalação de uma cobertura nova, construção de arquibancadas, vestiários e instalação de novas traves, redes e cestas para a prática de fusão, vôlei e basquete. As melhorias vão beneficiar cerca 1,2 mil estudantes matriculados nos ensinos fundamental (6° ao 9° ano), médio em Tempo Integral e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O governador Mateus Simões destacou a importância dos investimentos realizados pelo Estado na melhoria das escolas mineiras, incluindo em áreas de esporte e lazer, especialmente por meio do programa Mãos à Obra na Escola, iniciativa do Governo de Minas que já investiu mais de R$ 1,6 bilhão na melhoria da infraestrutura das unidades da rede estadual de ensino.

“Você imagina o que é para esta escola, que tem mais de mil alunos, ter a oportunidade agora de estar com a quadra desse tamanho. Este é o maior modelo de quadra que temos, e que atende alunos e comunidade. Ter uma boa estrutura de esporte é atrair o jovem, ocupar o tempo do jovem, é dar a ele a oportunidade de praticar esporte. No estado como um todo, são mais de 300 quadras entregues nesta gestão”, disse o governador.

A professora de educação física Dâmares Ellen Loesch Linhares, que há dez anos atua na escola, avalia que a nova quadra vai permitir que a escola volte a participar de competições escolares, oferecendo acesso mais completo aos alunos à formação cidadã, por meio do esporte.

“A quadra era pequena, precária, esburacada, tivemos casos de alunos que quebraram o pé. Quando chovia, chovia mais dentro da quadra do que fora. Não tinha banheiro, nem vestiário. Agora, temos uma estrutura completa para incentivar os alunos. Para nós, é a realização de um sonho. Vamos voltar a participar de campeonatos e voltar a promover competições”, disse a professora Dâmaris.

Participaram da solenidade na Escola Estadual Ione Lewick Cunha Melo os secretários de Estado de Governo, Castellar Neto, e da Secretaria Geral, Luiz Otávio.

Outros investimentos

A escola também recebeu uma série de investimentos do Governo de Minas em tecnologia, segurança, mobiliário e infraestrutura, incluindo R$ 283,6 mil para a ampliação de duas salas de aula, R$ 153,3 mil para renovação do parque tecnológico, com aquisição de 33 novos computadores, R$ 136 mil para mobiliários e conjuntos escolares, R$ 37,9 mil para instalação de wi-fi e R$ 16,5 mil para vigilância eletrônica.

Outros R$ 88 mil foram destinados ao projeto de leitura e escrita e R$ 214,3 mil foram transferidos à unidade de ensino por meio do Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep).

Criada em 1986, a Escola Estadual Ione Lewick Cunha Melo surgiu a partir da mobilização dos moradores do bairro São Jacinto, que reivindicavam a implantação de uma unidade de ensino na região devido à distância até outras escolas da cidade.

Mãos à Obra na Escola

O programa Mãos à Obra na Escola já beneficiou mais de 2,4 mil instituições de ensino mineiras — cerca de 85% das unidades da rede estadual — com reformas, ampliações e melhorias estruturais, totalizando investimentos superiores a R$ 1,6 bilhão.

Em Teófilo Otoni, os investimentos do programa somam aproximadamente R$ 20 milhões, destinados a 46 intervenções em escolas estaduais, das quais 17 já foram concluídas e 12 estão em execução.

Governo Presente

A inauguração da quadra poliesportiva integrou a iniciativa Governo Presente, que transferiu simbolicamente a capital do Estado para Teófilo Otoni, com o objetivo de reforçar a presença institucional do Governo de Minas no interior e aproximar a administração estadual das diferentes regiões mineiras.

A ação será realizada em 19 cidades até junho e busca fortalecer o diálogo federativo, ampliar a articulação institucional e valorizar as demandas regionais na construção de políticas públicas alinhadas às necessidades de cada território mineiro.